Lechia Gdańsk – Cracovia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Biało-Zieloni zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i wygląda na to, że zmierzają do Fortuna 1 Ligi. Czy podopieczni Davida Badii pokonają zespół Pasów i zachowają nadzieje na utrzymanie? Początek spotkania w sobotę 22 kwietnia o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Cracovia 2.65 3.25 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2023 16:09 .

Lechia Gdańsk – Cracovia, typy i przewidywania

W sobotę 22 kwietnia o godzinie 15:00 Lechia Gdańsk na własnym obiekcie podejmie Cracovię w meczu w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o ligową tabelę, to przed tą serią gier Biało-Zieloni plasują się na 17. miejscu, a Pasy są na 8. pozycji. To bardzo ważne starcie dla gospodarzy w kontekście zachowania szans na utrzymanie. Ekipa Davida Badii na sześć kolejek przed końcem kampanii traci pięć punktów do bezpiecznej lokaty, a ewentualna porażka z Cracovią może pogrzebać nadzieje Lechii Gdańsk na pozostanie w elicie.

W trzech ostatnich meczach pomiędzy Lechią Gdańsk a Cracovią tylko jeden zespół zdobywał bramkę. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Fortuna 1.92 Oba zespoły zdobędą bramkę – nie Przejdź do Fortuna

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że gospodarze wygrają i zachowają szanse na utrzymanie. Typ Kuby: zwycięstwo Lechii Gdańsk.

Jakub Fortuna 2.65 Wygrana Lechii Gdańsk Przejdź do Fortuna

Lechia Gdańsk – Cracovia, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Conrado, Filipa Koperskiego, Ilkaya Durmusa oraz Davida Steca. Po stronie gości nie należy spodziewać się Kamila Pestki, Davida Jablonsky’ego, Mathiasa Hebo Rasmussena i zesłanego do drugiej drużyny Michala Siplaka.

Lechia – absencje:

Cracovia – absencje:

Lechia Gdańsk – Cracovia, ostatnie wyniki

Biało-Zieloni są w fatalnej dyspozycji – przegrali trzy z pięciu ostatnich pojedynków (0:1 z Pogonią Szczecin, 0:1 z Jagiellonią Białystok i 0:2 z Wartą Poznań), notując przy tym również jedno zwycięstwo (4:0 z Miedzią Legnica) oraz jeden remis (0:0 ze Śląskiem Wrocław). Budowlanym brakuje punktów.

Pasy też nie są w najlepszej formie pomimo zwycięstwa 3:0 nad Radomiakiem Radom w tamten weekend. Podopieczni Jacka Zielińskiego wcześniej przegrali 2:3 z Pogonią Szczecin, zremisowali 1:1 z Widzewem Łódź, ulegli 1:4 Rakowowi Częstochowa i podzielili się punktami z Wartą Poznań (0:0).

Lechia Gdańsk – Cracovia, historia

Lechia Gdańsk wygląda lepiej w bezpośrednich spotkaniach z Cracovią. Biało-Zieloni odnieśli trzy zwycięstwa w pięciu poprzednich takich meczach, raz triumfowała Cracovia i padł jeden remis. Drużyna z Trójmiasta w 12. kolejce obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy na wyjeździe pokonała ekipę Pasów 1:0.

Lechia Gdańsk – Cracovia, kursy bukmacherskie

Sobotnie spotkanie na Polsat Plus Arenie nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi mniej więcej 2.60, a typ na zwycięstwo Cracovii o około 2.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.25. Przy okazji obstawiania tego meczu możesz skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu można liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp wykorzystaj nasz kod promocyjny Fortuna GOAL.

Lechia Gdańsk – Cracovia, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Cracovia, kto wygra?

Lechia Gdańsk – Cracovia, kto wygra?

remisem

zwycięstwem Cracovii

Lechia Gdańsk – Cracovia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Polsat Plus Arenie w sobotę 22 kwietnia o godzinie 15:00.

