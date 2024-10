fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lech – Radomiak, gdzie oglądać?

Lech Poznań utrzymuje się na fotelu lidera Ekstraklasy. W minionej kolejce ograł na wyjeździe rozpędzoną Cracovię, a w sobotę przyjdzie mu się mierzyć przed własną publicznością z Radomiakiem Radom. Kolejorz to oczywisty faworyt tego spotkania, gdyż jego rywalowi znacznie bliżej do strefy spadkowej. Radomiak zgromadził dotąd raptem 12 punktów.

Mecz Lech Poznań – Radomiak Radom rozpocznie się o godzinie 20:15. Sprawdź nasze typy.

Lech – Radomiak, transmisja TV

Spotkanie Lecha Poznań z Radomiakiem będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Za komentarz będą odpowiadać Robert Skrzyński oraz Mateusz Rokuszewski.

Lech – Radomiak, transmisja online

Spotkania PKO BP Ekstraklasy możesz także oglądać na internetowej platformie streamingowej CANAL+ online. Teraz możesz skorzystać z promocji i dostęp do pakietu Supert Sport dającego możliwość oglądania meczów Ekstraklasy i Ligi Mistrzów uzyskać w cenie 20 zł za pierwszy miesiąc. Oferta obowiązuje przy rejestracji za pośrednictwem naszej strony.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bonus 300 zł za wygraną Lecha lub Radomiaka

W STS możesz zgarnąć aż 300 zł bonusu za wytypowanie zwycięstwa Lecha lub Radomiaka w sobotnim spotkaniu. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonał pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Lech – Radomiak Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeśli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowy bonus o wartości 300 zł

Lech – Radomiak, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Lecha 87% Remisem 0% Wygraną Radomiaka 13% 15 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Lecha

Remisem

Wygraną Radomiaka

Lech – Radomiak, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Lech Poznań będzie faworytem sobotniego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.52. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Radomiaka jest to 6.40, zaś kurs na remis wynosi 4.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Lech Poznań Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 października 2024 10:16 .

Kiedy odbędzie się mecz Lech – Radomiak? Mecz odbędzie się w sobotę (26 października) o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć mecz Lech – Radomiak? Mecz będzie można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w internecie na CANAL+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.