Lech Poznań – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Będący liderem Kolejorz zanotuje kolejne zwycięstwo? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 20:15.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2024 11:22 .

Lech Poznań – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Lech Poznań podejmie Radomiaka Radom w spotkaniu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To jeden z najciekawszych meczów tej serii gier, w którym nie powinno zabraknąć emocji. Oba zespoły mają inne cele – Kolejorz liczy na tytuł, z kolei Zieloni marzą o utrzymaniu. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Przekonamy się już jutro wieczorem. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 20:15.

Duma Wielkopolski walczy o mistrzostwo, ma lepszy skład i jest w bardzo dobrej formie. Stawiam więc na triumf gospodarzy. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech Poznań – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanych Filipa Dagerstala, Eliasa Anderssona, Alexa Douglasa oraz Daniela Hakansa. Natomiast drużyna gości będzie musiała radzić sobie bez Jakuba Snopczyńskiego, Mateusza Cichockiego i Mikołaja Molendowskiego. Zatem obie ekipy mogą narzekać na problemy kadrowe.

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Filip Dagerstal Uraz kostki Nieznany Daniel Håkans Uraz brzucha Początek listopada 2024

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczynski Uraz więzadła krzyżowego Połowa maja 2025 Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mikolaj Molendowski Uraz łąkotki Koniec grudnia 2024

Lech Poznań – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Podopieczni Nielsa Frederiksena wygrali 2:0 z Cracovią w meczu na szczycie PKO BP Ekstraklasy, a wcześniej niespodziewanie przegrali 1:2 z Motorem Lublin. W tym czasie drużyna trenowana przez Bruno Baltazara także zgarnęła trzy punkty – poradziła sobie z Puszczą Niepołomice (2:0) i uległa Rakowowi Częstochowa (0:2).

Lech Poznań – Radomiak Radom, historia

Lech Poznań wypada lepiej od Radomiaka Radom w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć spotkań między tymi ekipami, to odnotujemy dwie wygrane Kolejorza, jedno zwycięstwo Zielonych oraz dwa remisy.

Lech Poznań – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo zaskakiwać, z uwagi na aktualną sytuację w ligowej tabeli. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to mniej więcej 5.50. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 4.50. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Lech Poznań – Radomiak Radom, przewidywane składy

Lech Poznań Niels Frederiksen Radomiak Bruno Baltazar Lech Poznań Niels Frederiksen 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Bruno Baltazar Rezerwowi 3 Alex Douglas 5 Elias Andersson 8 Ali Gholizadeh 17 Filip Szymczak 19 Bryan Fiabema 20 Ian Hoffmann 24 Filip Jagiełło 35 Filip Bednarek 50 Adriel D Avila Ba Loua 55 Maksymilian Pingot 56 Kornel Lisman 58 Wojciech Monka 6 Bruno Jordão 8 Luizão 9 Leandro Rossi 10 Roberto Alves 14 Damian Jakubik 20 Radoslaw Cielemecki 44 Wiktor Koptas 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski

Lech Poznań – Radomiak Radom, kto wygra?

Lech Poznań – Radomiak Radom, transmisja meczu

Mecz między Lechem Poznań a Radomiakiem Radom oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Przed mikrofonami usiądą Robert Skrzyński oraz Mateusz Rokuszewski.

Spotkania PKO BP Ekstraklasy możesz także oglądać na internetowej platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą sobotę, 26 października o godzinie 20:15. Na sędziego głównego tego pojedynku wyznaczono Wojciecha Mycia.

