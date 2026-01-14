FC Koln – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.01.2026)

18:04, 14. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

FC Koln - Bayern Monachium to spotkanie 17. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na RheinEnergieStadion odbędzie się w środę (14 stycznia) o godz. 20:30. Zobacz, gdzie obejrzeć mecz w telewizji i online.

Harry Kane
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Koln – Bayern: gdzie oglądać?

FC Koln podejmie Bayern Monachium w meczu 17. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się na RheinEnergieStadion w środę (14 stycznia, godz. 20:30), a faworytami są Bawarczycy, którzy prezentują znakomitą formę. W ostatnim starciu rozgromili Vfl Wolfsburg (8:1), umacniając się na pozycji lidera.

Bayern zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec. Z kolei ekipa Lukasa Kwasnioka nie wygrała siedmiu ostatnich spotkań i zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Kolonia będzie musiała pokazać maksimum możliwości, by sprawić niespodziankę przeciwko liderowi Bundesligi. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu FC Koln – Bayern Monachium.

Oglądaj mecz Koln – Bayern ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Koln – Bayern: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy FC Koln a Bayernem Monachium będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Mateusz Majak. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:30.

Koln – Bayern: stream online

Mecz FC Koln – Bayern Monachium będzie także do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Koln – Bayern w STS TV?

Mecz Koln – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

  1. Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Koln – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Oglądaj mecz FC Koln – Bayern Monachium na żywo za darmo!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Koln – Bayern: sonda

Kto wygra mecz?

  • FC Koln
  • Remis
  • Bayern Monachium
  • FC Koln 0%
  • Remis 100%
  • Bayern Monachium 0%

1+ Votes

Koln – Bayern: kursy bukmacherskie

W Kolonii zdecydowanym faworytem spotkania pozostaje Bayern Monachium. Ewentualne zwycięstwo FC Koln bukmacherzy wyceniają na około 9.50. Remis w tym starciu to kurs rzędu 6.60, natomiast triumf drużyny z Monachium oscyluje w granicach 1.25.

FC Koeln
Bayern Monachium
9.50
6.60
1.25
Odds are subject to change. Last updated 14 stycznia 2026 14:14
Kiedy odbędzie się mecz FC Koln – Bayern Monachium?

Spotkanie rozpocznie się w środę (14 stycznia) o godzinie 20:30.

Gdzie obejrzeć spotkanie FC Koln – Bayern Monachium?

Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.