FC Koln – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.01.2026)

Koln – Bayern: gdzie oglądać?
FC Koln podejmie Bayern Monachium w meczu 17. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się na RheinEnergieStadion w środę (14 stycznia, godz. 20:30), a faworytami są Bawarczycy, którzy prezentują znakomitą formę. W ostatnim starciu rozgromili Vfl Wolfsburg (8:1), umacniając się na pozycji lidera.
Bayern zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec. Z kolei ekipa Lukasa Kwasnioka nie wygrała siedmiu ostatnich spotkań i zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Kolonia będzie musiała pokazać maksimum możliwości, by sprawić niespodziankę przeciwko liderowi Bundesligi. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu FC Koln – Bayern Monachium.
Koln – Bayern: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy FC Koln a Bayernem Monachium będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Mateusz Majak. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:30.
Koln – Bayern: stream online
Mecz FC Koln – Bayern Monachium będzie także do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Koln – Bayern w STS TV?
Mecz Koln – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Koln – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Koln – Bayern: kursy bukmacherskie
W Kolonii zdecydowanym faworytem spotkania pozostaje Bayern Monachium. Ewentualne zwycięstwo FC Koln bukmacherzy wyceniają na około 9.50. Remis w tym starciu to kurs rzędu 6.60, natomiast triumf drużyny z Monachium oscyluje w granicach 1.25.
Spotkanie rozpocznie się w środę (14 stycznia) o godzinie 20:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.
