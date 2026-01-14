FC Koln – Bayern Monachium: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.01.2026)

FC Koln - Bayern Monachium to spotkanie 17. kolejki 1. Bundesligi. Mecz na RheinEnergieStadion odbędzie się w środę (14 stycznia) o godz. 20:30. Zobacz, gdzie obejrzeć mecz w telewizji i online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Koln – Bayern: gdzie oglądać?

FC Koln podejmie Bayern Monachium w meczu 17. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie odbędzie się na RheinEnergieStadion w środę (14 stycznia, godz. 20:30), a faworytami są Bawarczycy, którzy prezentują znakomitą formę. W ostatnim starciu rozgromili Vfl Wolfsburg (8:1), umacniając się na pozycji lidera.

Bayern zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec. Z kolei ekipa Lukasa Kwasnioka nie wygrała siedmiu ostatnich spotkań i zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Kolonia będzie musiała pokazać maksimum możliwości, by sprawić niespodziankę przeciwko liderowi Bundesligi. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu FC Koln – Bayern Monachium.

Koln – Bayern: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy FC Koln a Bayernem Monachium będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Mateusz Majak. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:30.

Koln – Bayern: stream online

Mecz FC Koln – Bayern Monachium będzie także do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Koln – Bayern w STS TV?

Mecz Koln – Bayern możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Koln – Bayern zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Koln – Bayern: sonda

Kto wygra mecz? FC Koln

Remis

Bayern Monachium FC Koln 0%

Remis 100%

Bayern Monachium 0% 1+ Votes

Koln – Bayern: kursy bukmacherskie

W Kolonii zdecydowanym faworytem spotkania pozostaje Bayern Monachium. Ewentualne zwycięstwo FC Koln bukmacherzy wyceniają na około 9.50. Remis w tym starciu to kurs rzędu 6.60, natomiast triumf drużyny z Monachium oscyluje w granicach 1.25.

FC Koeln Bayern Monachium 9.50 6.60 1.25 Odds are subject to change. Last updated 14 stycznia 2026 14:14

Kiedy odbędzie się mecz FC Koln – Bayern Monachium? Spotkanie rozpocznie się w środę (14 stycznia) o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć spotkanie FC Koln – Bayern Monachium? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

