Inter – Slavia: gdzie oglądać?
Inter Mediolan w 2. kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się ze Slavią Praga. Gospodarze w pierwszym spotkaniu odnieśli zwycięstwo, pokonując Ajax (2:0). Z kolei drużyna z Czech zgubiła punkty, remisując z Bodo/Glimt (2:2). Bez wątpienia faworytem nadchodzącego spotkania będą Nerazzurri. Natomiast goście przyjadą do Mediolanu z chęcią sprawienia niespodzianki. Sprawdź typy na mecz Inter – Slavia.
Inter – Slavia: transmisja w TV
Mecz Inter Mediolan – Slavia Praga będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ 360. Początek spotkania we wtorek (30 września) o godzinie 21:00. Starcie skomentuje duet Cezary Olbrycht i Tomasz Lipiński.
Inter – Slavia: transmisja online
Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 transmitowana jest również w internecie za pośrednictwem Canal+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz tego w pakiecie są także mecze La Ligi i Premier League.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Inter – Slavia: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Inter Mediolan 50%
- Remis 0%
- Slavia Praga 50%
6+ Votes
