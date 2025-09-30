Inter Mediolan we wtorek (30 września) podejmie na własnym stadionie Slavię Praga. Transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i internecie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Inter – Slavia: gdzie oglądać?

Inter Mediolan w 2. kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się ze Slavią Praga. Gospodarze w pierwszym spotkaniu odnieśli zwycięstwo, pokonując Ajax (2:0). Z kolei drużyna z Czech zgubiła punkty, remisując z Bodo/Glimt (2:2). Bez wątpienia faworytem nadchodzącego spotkania będą Nerazzurri. Natomiast goście przyjadą do Mediolanu z chęcią sprawienia niespodzianki. Sprawdź typy na mecz Inter – Slavia.

Inter – Slavia: transmisja w TV

Mecz Inter Mediolan – Slavia Praga będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ 360. Początek spotkania we wtorek (30 września) o godzinie 21:00. Starcie skomentuje duet Cezary Olbrycht i Tomasz Lipiński.

Inter – Slavia: transmisja online

Liga Mistrzów w sezonie 2025/2026 transmitowana jest również w internecie za pośrednictwem Canal+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz tego w pakiecie są także mecze La Ligi i Premier League.

Inter – Slavia: kto wygra?

Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Slavia Praga? Transmisja meczu będzie dostępna na kanale Canal+ 360, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Slavia Praga? Mecz odbędzie się we wtorek (30 września) o godzinie 21:00 na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie.

