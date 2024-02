IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Hellas – Juventus, gdzie oglądać

Juventus przeżywa obecnie swój najgorszy okres w obecnej kampanii Serie A. Stara Dama nigdy wcześniej nie zanotowała trzech meczów bez wygranej. Co więcej, zdobyła w nich tylko jeden punkt. Walka o tytuł mistrzowski znacznie się oddaliła, a Bianconeri muszą oglądać się już za plecy na goniący Milan. Jednak Hellasowi też daleko do dobrej dyspozycji. Drużyna z Werony wygrała tylko jeden z ostatnich siedmiu meczów we włoskiej ekstraklasie, co nie napawa optymizmem przed sobotnią rywalizacją.

Hellas – Juventus, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Hellas – Juventus będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Początek o godzinie 18:00.

Hellas – Juventus, transmisja online

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online również dzięki usłudze STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do meczu Serie A zostanie odblokowany.

Spotkanie Starej Damy można obejrzeć również online w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji CANAL+, dzięki której możecie zaoszczędzić 156 zł. Za 6-miesięczny dostęp do pakietu CANAL+ wraz z kanałami Polsat Sport Premium i Eleven Sports zapłacisz teraz jedynie 288 zł (płatne jednorazowo z góry przy zakupie subskrypcji). Miesięczny koszt to tylko 48 zł. W przypadku standardowej oferty wynosi on aż 74 zł.

Hellas – Juventus, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Juventus. Warto jednak pamiętać, że Stara Dama notuje serię trzech meczów bez zwycięstwa i wyraźnie znalazła się w małym dołku. Dla Hellasu to dobra okazja, by powalczyć z Bianconerimi o punkty.

Hellas Werona Juventus FC 6.40 3.70 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2024 07:57 .

Gdzie obejrzeć mecz Hellas – Juventus? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 2 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Hellas – Juventus? Mecz rozpocznie się w sobotę, 17 lutego, o godzinie 18:00.

