Hellas Werona – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.05.2024)

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marko Arnautović

Hellas – Inter: gdzie oglądać?

Dla obu drużyn czas ostatecznych rozstrzygnięć w Serie A już dawno dobiegł końca. Hellas Werona zapewnił sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a Inter Mediolan kilka tygodni temu przypieczętował mistrzostwo Włoch. W ostatniej kolejce obie ekipy na pewno dostarczą fanom ciekawych wrażeń, bowiem będą chcieli z przytupem zakończyć mijający sezon. Sprawdź typy na mecz Hellas – Inter.

Hellas – Inter: transmisja w TV

Prawa do transmisji spotkań Serie A w Polsce posiada stacja Eleven Sports i to właśnie tam będzie można obejrzeć mecz. Spotkanie będzie emitowane od godziny 20:45 na kanale Eleven Sports 2.

Hellas – Inter: transmisja w STS TV

Rywalizacja Hellasu Werona z Interem Mediolan będzie również dostępna u bukmachera STS w usłudze STS TV. Aby skorzystać z możliwości oglądania meczu na żywo, wystarczy spełnić dwa proste kroki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Hellas – Inter zostanie odblokowany

Hellas – Inter: transmisja online

Mecz 38. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w internecie dzięki ElevenSports.pl oraz Canal+ Online.

Hellas – Inter: kto wygra?

Kto wygra mecz? Hellas Werona 0% Remis 0% Inter Mediolan 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Hellas Werona

Remis

Inter Mediolan

Hellas – Inter: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Inter Mediolan. Odzwierciedlają to kursy oferowane przez bukmacherów na to spotkanie. Współczynnik na zwycięstwo Nerazzurri to 1.55, zaś na triumf Hellasu aż 5.75.

Hellas Werona Inter Mediolan 5.55 4.50 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2024 06:25 .

Gdzie oglądać mecz Hellas – Inter?

Spotkanie będzie można oglądać w telewizji na kanale Eleven Sports 2.

Kiedy odbędzie się spotkanie Hellas – Inter?

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (26 maja) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.