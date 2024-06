Przełom w sprawie występu Lewandowskiego z Austrią. Nowe informacje

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Dobre informacje ws. stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski urazu doznał w meczu towarzyskim z Turcją. Kontuzja mięśniowa wykluczyła z gry kapitana reprezentacji Polski na około dziesięć dni. W rezultacie napastnik nie mógł wystąpić w niedzielnym meczu Biało-czerwonych z Holandią (1:2), który zainaugurował występy drużyny Michała Probierza na Euro 2024.

Występ Roberta Lewandowskiego w meczu 2. kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy przeciwko Austrii wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. W niedzielę głos w tej sprawie zabrał Michał Probierz, który wlał sporo optymizmu w serca kibiców informując, że wszystko zmierza we właściwym kierunku i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasz kapitan wystąpi w piątkowym spotkaniu.

Tymczasem kolejne dobre wieści w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz “Meczyki.pl” poinformował, że Lewandowski wchodzi w treningi z piłką, co jest dobrym prognostykiem przed kolejnym meczem, ale jednocześnie podkreślił, że ostateczna decyzja w sprawie występu napastnika Barcelony w starciu z Austrią jeszcze nie zapadła.

Dobre informacje napłynęły również w temacie zdrowia Piotra Zielińskiego. Pomocnik w niedzielę poprosił o zmianę, ale jak sam przyznaje wynikało to z przemęczenia. W jego przypadku najwyraźniej nie ma powodów do obaw. Nieco inaczej wygląda sytuacja Bartosza Salamona. Defensor musi udać się do szpitala, gdzie przejdzie dokładniejsze badania po spotkaniu z Holandią.

