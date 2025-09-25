Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony? Transmisja na żywo za darmo (25.09.2025)

FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Realem Oviedo w ramach 6. kolejki La Liga. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiejszy mecz Dumy Katalonii na żywo. Transmisja będzie dostępna w telewizji oraz internecie.

Ferran Torres
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?

Darmową opcją śledzenia spotkania Real Oviedo – FC Barcelona jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją włączyć, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i dostępna na komputerze, smartfonie oraz tablecie w wysokiej jakości.

Oglądaj mecz Oviedo – FC Barcelona ZA DARMO w STS TV! Z kodem GOAL

Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?

Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:

  1. Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL,
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
  3. Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu Real Oviedo – FC Barcelona.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport. Początek meczu w czwartek, 25 września 2025 roku o godzinie 21:30.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Dzisiejszy mecz można obejrzeć również w internecie. Transmisja dostępna będzie na platformie Canal+ Online. Warto przy tej okazji spojrzeć na pakiet Super Sport (Canal+ + Eleven Sports), który kosztuje obecnie 70 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

O której dzisiaj mecz Barcelony?

Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona w ramach 6. kolejki La Liga odbędzie się w czwartek, 25 września 2025 roku o godzinie 21:30.

Gdzie obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj?

Mecz Barcelony dzisiaj możesz obejrzeć w telewizji na Canal+ Sport, online w serwisie Canal+ Online, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.