Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony?
Darmową opcją śledzenia spotkania Real Oviedo – FC Barcelona jest transmisja w serwisie STS TV. Aby ją włączyć, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL i postawić kupon za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana i dostępna na komputerze, smartfonie oraz tablecie w wysokiej jakości.
Jak oglądać mecz Barcelony dzisiaj w STS TV za darmo?
Dostęp do transmisji w STS TV uzyskasz w kilku prostych krokach:
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz transmisję meczu Real Oviedo – FC Barcelona.
Kto wygra mecz?
- Oviedo 22%
- Barcelona 72%
- Padnie remis 6%
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja TV
Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport. Początek meczu w czwartek, 25 września 2025 roku o godzinie 21:30.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Dzisiejszy mecz można obejrzeć również w internecie. Transmisja dostępna będzie na platformie Canal+ Online. Warto przy tej okazji spojrzeć na pakiet Super Sport (Canal+ + Eleven Sports), który kosztuje obecnie 70 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Spotkanie Real Oviedo – FC Barcelona w ramach 6. kolejki La Liga odbędzie się w czwartek, 25 września 2025 roku o godzinie 21:30.
Mecz Barcelony dzisiaj możesz obejrzeć w telewizji na Canal+ Sport, online w serwisie Canal+ Online, a także bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.