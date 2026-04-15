Iga Świątek wraca na korty ziemne i rozpoczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie. Sprawdź, o której gra dzisiaj mecz oraz gdzie oglądać transmisję na żywo w TV i online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj na żywo – transmisja

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA w Stuttgarcie i wraca na swoją ulubioną nawierzchnię. W meczu 1/8 finału zmierzy się z doświadczoną Laurą Siegemund, która występuje przed własną publicznością.

Mecz Świątek – Siegemund odbędzie się w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:30. W przypadku przedłużających się wcześniejszych spotkań godzina rozpoczęcia może ulec niewielkiej zmianie.

Polka zaczyna sezon na mączce z nowym trenerem i dużymi oczekiwaniami. Korty ziemne to jej najmocniejsza strona, co potwierdzała w poprzednich latach wielokrotnie. Z kolei Siegemund to zawodniczka niewygodna, potrafiąca grać nieprzewidywalnie, szczególnie na tej nawierzchni. Mimo to Świątek pozostaje wyraźną faworytką tego pojedynku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Świątek – Siegemund, transmisja na żywo za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Świątek można oglądać za darmo online na platformie STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Świątek – Siegemund, gdzie oglądać?

Spotkanie Igi Świątek z Laurą Siegemund będzie transmitowane również w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. Transmisja online dostępna będzie także w serwisie CANAL+ online.

To ważny moment dla Świątek, która chce wrócić na zwycięską ścieżkę właśnie na mączce. Stuttgart to dla niej dobry teren, ale pierwsze spotkanie zawsze bywa wymagające. Kibice mogą spodziewać się solidnego występu Polki, choć rywalka na pewno spróbuje postawić trudne warunki.

