Chelsea – Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (4 października) hit 7. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Chelsea – Liverpool, gdzie oglądać?

W ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League odbędzie się hit tej serii gier, czyli rywalizacja z udziałem czołowych angielskich klubów. Chelsea podejmie Liverpool na Stamford Bridge.

Oba zespoły mają aspiracje sięgające gry o najwyższe cele. W minionej kolejce Chelsea i Liverpool przegrały jednak swoje spotkanie. To tylko potęguje stawkę sobotniej potyczki w Londynie. Gdzie można obejrzeć ten mecz?

Chelsea – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Chelsea – Liverpool, transmisja online

Hit 7. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Chelsea 30%

Remis 10%

Wygrana Liverpoolu 60% 10+ Votes

Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma jednoznacznego faworyta. Współczynnik na sukces Chelsea to 2.87. Tymczasem wygraną Liverpoolu można zagrać po kursie 2.30. Z kolei remis wyceniono kursem 3.70.

Chelsea Liverpool FC 2.80 3.65 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 16:53 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Liverpool? Starcie Chelsea – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Liverpool? Mecz odbędzie się już w sobotę (4 października) o godzinie 18:30.

