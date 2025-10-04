Chelsea – Liverpool, gdzie oglądać?
W ramach 7. kolejki rozgrywek Premier League odbędzie się hit tej serii gier, czyli rywalizacja z udziałem czołowych angielskich klubów. Chelsea podejmie Liverpool na Stamford Bridge.
Oba zespoły mają aspiracje sięgające gry o najwyższe cele. W minionej kolejce Chelsea i Liverpool przegrały jednak swoje spotkanie. To tylko potęguje stawkę sobotniej potyczki w Londynie. Gdzie można obejrzeć ten mecz?
Chelsea – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Chelsea – Liverpool, transmisja online
Hit 7. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 30%
- Remis 10%
- Wygrana Liverpoolu 60%
10+ Votes
Chelsea – Liverpool, kursy bukmacherskie
To spotkanie nie ma jednoznacznego faworyta. Współczynnik na sukces Chelsea to 2.87. Tymczasem wygraną Liverpoolu można zagrać po kursie 2.30. Z kolei remis wyceniono kursem 3.70.
Starcie Chelsea – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (4 października) o godzinie 18:30.
