Brazylia – Chile, gdzie oglądać?
W 17. kolejce eliminacji do mistrzostw świata Brazylia zmierzy się u siebie z Chile. Obie drużyny znajdują się w zupełnie odmiennej sytuacji. Ekipa Canarinhos pod wodzą Carlo Ancelottiego zapewniła już sobie awans na mundial, a podopieczni Nicolasa Cardovy nie mają nawet matematycznych szans na wywalczenie upragnionej kwalifikacji. Mimo to spotkanie zapowiada się emocjonująco, a gospodarze będą zdecydowanym faworytem.
Początek rywalizacji na Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30. Poniżej sprawdzisz, czy ten pojedynek będzie dostępny z polskim komentarzem.
Brazylia – Chile, czy jest transmisja?
Spotkanie pomiędzy Brazylią a Chile w ramach 17. serii gier kwalifikacji do mundialu niestety nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna tradycyjna telewizja, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania piątkowego meczu.
Brazylia – Chile, sonda
Kto wygra?
- Brazylia 100%
- Padnie remis 0%
- Chile 0%
1+ Votes
Brazylia – Chile, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Brazylijczyków wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Chilijczyków to mniej więcej 15.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.40. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.
Mecz w ramach eliminacji do MŚ 2026 niestety nie będzie nigdzie dostępny.
Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w piątek (5 września) o godzinie 02:30.
