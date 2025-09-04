Brazylia – Chile: gdzie oglądać? Sprawdź, czy spotkanie będzie dostępne w telewizji lub internecie. Przed nami ciekawy pojedynek w ramach eliminacji do mundialu. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w ten piątek, 5 września o godzinie 02:30.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Brazylii

Brazylia – Chile, gdzie oglądać?

W 17. kolejce eliminacji do mistrzostw świata Brazylia zmierzy się u siebie z Chile. Obie drużyny znajdują się w zupełnie odmiennej sytuacji. Ekipa Canarinhos pod wodzą Carlo Ancelottiego zapewniła już sobie awans na mundial, a podopieczni Nicolasa Cardovy nie mają nawet matematycznych szans na wywalczenie upragnionej kwalifikacji. Mimo to spotkanie zapowiada się emocjonująco, a gospodarze będą zdecydowanym faworytem.

Początek rywalizacji na Maracanie już w najbliższy piątek, 5 września o godzinie 02:30. Poniżej sprawdzisz, czy ten pojedynek będzie dostępny z polskim komentarzem.

Brazylia – Chile, czy jest transmisja?

Spotkanie pomiędzy Brazylią a Chile w ramach 17. serii gier kwalifikacji do mundialu niestety nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna tradycyjna telewizja, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania piątkowego meczu.

Brazylia – Chile, sonda

Kto wygra? Brazylia

Padnie remis

Chile Brazylia 100%

Padnie remis 0%

Chile 0% 1+ Votes

Brazylia – Chile, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Brazylijczyków wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Chilijczyków to mniej więcej 15.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.40. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Brazylia Chile Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2025 20:49 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Brazylia – Chile? Mecz w ramach eliminacji do MŚ 2026 niestety nie będzie nigdzie dostępny. Kiedy odbędzie się mecz Brazylia – Chile? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w piątek (5 września) o godzinie 02:30.

