Inter Mediolan i Bologna zmierzą się ze sobą w piątkowym półfinale Superpucharu Włoch. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Bologna – Inter, gdzie oglądać?

Już w piątek odbędzie się drugie półfinałowe starcie Superpucharu Włoch. A w nim Inter Mediolan zmierzy się z Bologną. Wicemistrzowie Włoch przystąpią do tej rywalizacji w dobrych humorach, ponieważ udało im się pokonać Genoę (2:1).

Bologna natomiast chciałaby zapomnieć jak najszybciej o swoim ostatnim występie. Podopieczni Vincenzo Italiano okazali się bowiem gorsi od Juventusu (0:1). Nadchodząca rywalizacja półfinałowa zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Bologna – Inter, transmisja w TV

Spotkanie Bologna – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 3.

Bologna – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać w Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Bologna – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bologni

wygraną Interu wygraną Bologni 0%

wygraną Interu 100% 1+ Votes

Bologna – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku triumfu Bologni natomiast sięga nawet 5.10.

Bologna Inter Mediolan Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 18 grudnia 2025 17:27

Gdzie oglądać mecz Bologna – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w Polsat Box Go, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Bologna – Inter? Spotkanie odbędzie się w piątek (19 grudnia) o godzinie 20:00.

