IMAGO/Felipe Mondino/LiveMedia Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Betis – Barcelona, gdzie oglądać?

Każdy kolejny ligowy mecz jest dla Barcelony grą o pozostanie w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Duma Katalonii traci obecnie do prowadzącej Girony osiem punktów (mając jeden mecz do rozegrania więcej), natomiast do drugiego Realu Madryt siedem oczek. To sprawia, że marginesu na kolejne błędy już nie ma.

W niedzielę Duma Katalonii zagra o trzecie zwycięstwo z rzędu w ligowych rozgrywkach. W ostatnich dwóch meczach w La Liga pokonała 3:2 Almerię oraz 2:1 Las Palmas. Teraz zmierzy się z plasującym się w środku stawki Realem Betis, z którym w pierwszym meczu przed własną publicznością wygrała wysoko 5:0. Teraz również zagra w roli faworyta. Sprawdź typy na mecz Real Betis – Barcelona.

Real Betis – Barcelona, transmisja w TV

Mecz Real Betis – Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (21 stycznia) o godzinie 18:30. Transmisja ze spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1, a w rolę komentatorów wcielą się Mateusz Święcicki i Adrian Gątorek.

Dzisiejszy mecz Barcelony, transmisja na żywo

Niedzielny wyjazdowy mecz Barcelony z Realem Betis możesz obejrzeć korzystając z usługi STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest barzo proste. Do spełnienia są tylko dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji z Real Betis – Barcelona zostanie odblokowany

Kurs 50.00 na gola Barcelony

Specjalną ofertę na niedzielne spotkanie przygotował Fuksiarz, który jest oficjalnym bukmacherem La Liga w Polsce. Oferuje możliwość zagrania zakładu na to, że Barcelona zdobędzie w tym meczu choćby jedną bramkę po kursie 50.00. W przypadku trafienia otrzymasz freebet o wartości 50 zł. Jak skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Fuksiarzu przy użyciu tego linka z zaszytym kodem BARCA50 Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł Zawszyj pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO z salda głównego na gola FC Barcelony w meczu Real Betis – FC Barcelona (21.01.2023) z oferty przedmeczowej (typ zakładu: Barcelona strzeli gola – tak). Stawka zakładu musi wynosić dokładnie 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz od Fuksiarza freebet o wartości 100 zł. Freebet zostanie przyznany w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu

Real Betis – Barcelona, transmisja online

Transmisja za pośrednictwem internetu z meczu Real Betis – Barcelona będzie dostępna w CANAL+ online. Decydując się na opłacenie od razu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, będziesz mógł liczyć na rabat w wysokości 240 zł. Ze wspomnianej oferty można skorzystać przy rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony.

Real Betis – Barcelona, kto wygra?

Real Betis – Barcelona, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest faworytem niedzielnego spotkania – wynika to również z kursów jakie na ten pojedynek oferują legalni bukmacherzy. Na wygraną Dumy Katalonii kursy nie przekraczają 1.85.

Real Betis FC Barcelona 4.15 4.10 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2024 10:34 .