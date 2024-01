IMAGO/Sergio Ruiz/PRESSINPHOTO Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Betis – Barcelona, typy bukmacherskie

Kibice FC Barcelony w ostatnich tygodniach emocjonowali się występami swojej drużyny w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii. Teraz Duma Katalonii wraca na ligowe boiska. Sytuacja zespołu w ligowej tabeli jest daleka od oczekiwanej przez fanów. W stolicy Kataloni wiedzą, że nie mogą sobie już pozwolić na kolejne potknięcia, jeżeli chcą pozostać w grze o mistrzostwo Hiszpanii. W niedzielę Barcelona przystąpi w roli faworyta do wyjazdowego spotkania z Realem Betis. Kibice z pewnością liczą na podobny występ jak w pierwszym pojedynku tych zespołów, który zakończył się wysoką wygraną 5:0 Barcy. Ja tak okazałego zwycięstwa ze strony gości się nie spodziewam.

Real Betis – Barcelona, ostatnie wyniki

FC Barcelona w tym roku rozegrała już pięć spotkań, ale zaledwie jedno w ramach La Liga. Miało to miejsce 4 stycznia. Duma Katalonii pokonała wówczas na wyjeździe 2:1 Las Palmas. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ale ma aż osiem punktów do prowadzącej Girony.

W ostatnich tygodniach Duma Katalonii rywalizowała w krajowych pucharach. W Pucharze Króla odniosła dwa zwycięstwa nad klubami z niższych klas rozgrywkowych – 3:2 z Barbastro i 3:1 z Unionistas – dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału. Barcelona walczyła również w turnieju o Superpuchar Hiszpanii. W półfinale bez problemów rozprawiła się z Osasuną Pampeluna (2:0), ale w finale została rozbita przez Reale Madryt (1:4).

Real Betis rywalizację w 2024 roku rozpoczął od wyjazdowej porażki 1:2 z Celtą Vigo. Klub z Sewilli pożegnał się również z rozgrywkami o Puchar Króla, po tym jak uległ 0:1 Deportivo Alaves. Przed tygodniem nie sprawił już zawodu swoim kibicom i skromnie 1:0 pokonał Granadę w kolejnym meczu.

Real Betis – Barcelona, historia

Pierwsza konfrontacja obu zespołów miała jednostronny przebieg. W połowie września Barcelona na Stadionie Olimpijskim nie dała żadnych szans rywalom, gromiąc ich 5:0. Na listę strzelców wpisywali się Joao Felix, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha i Joao Cancelo. Była to jednocześnie czwarta z rzędu ligowa wygrana Dumy Katalonii nad Realem Betis. W trzech ostatnich ligowych pojedynkach Barcelona wygrywała bez straty gola.

Real Betis – Barcelona, kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem niedzielnego spotkania jest FC Barcelona. Rozważając typ na wygraną Barcelony można liczyć na kurs w okolicy 1.80-1.85. Znacznie wyżej wyceniana jest wygrana Realu Betis.

Real Betis – Barcelona, typ kibiców

Real Betis – Barcelona, przewidywane składy

Obie drużyny zagrają w niedzielę bez kilku ważnych zawodników. W składzie gospodarzy z powodu kontuzji nie zagrają Aitor Ruibal, Ayoze Perez i Hector Bellerin. Natomiast wyjazd na Puchar Narodów Afryki sprawił, że do dyspozycji sztabu szkoleniowego Reali Betis nie będą również Chadi Riad, Youssouf Sabaly i Abde Ezzalzouli.

Barcelona w dalszym ciągu musi sobie radzić bez Marcosa Alonso, Joao Cancelo, Gaviego, Inigo Martineza, Marca-Andre ter Stegena i Raphinhy.

Real Betis: Silva – Busto, Pezzella, Papastathopoulos, Abner – Roca, Guardado – Henrique, Isco, Diao – Willian Jose

Barcelona: Pena – Roberto, Araujo, Kounde, Balde – F. de Jong, Gundogan, Pedri – Yamal, Lewandowski, Torres

Real Betis – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Real Betis – Barcelona rozegrany zostanie w niedzielę (21 stycznia) o godzinie 18:30. Mecz będzie można oglądać w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Transmisja dostępna będzie także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Dostęp do niej można uzyskać z rabatem 240 zł w przypadku zdecydowania się na wykupienie do razu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

