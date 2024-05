Bayer - AS Roma: transmisja. Aptekarze po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu z rzymianami chcą postawić kropkę nad "i", Mecz na Bay Arena zacznie się o godzinie 21:00.

Bayer Leverkusen AS Roma

Bayer – AS Roma, gdzie oglądać?

Nie brakowało emocji w pierwszym spotkaniu z udziałem Bayeru Leverkusen i AS Romy tydzień temu w półfinale Ligi Europy. Górą byli wówczas podopieczni Xabiego Alonso (2:0), robiący duży krok w kierunku spełnienia marzeń. W czwartkowy wieczór Aptekarze chcą nie tylko kontynuować passę bez porażki, ale przypieczętować swój awans do finału rozgrywek. W związku z tym zapowiada się pasjonujące widowisko.

Niemiecka ekipa przystąpi do meczu po wysokiej wygranej z Eintrachtem Frankfurt (5:1) kilka dni temu. Była to jednocześnie druga z rzędu wygrana drużyny z Leverkusen. Giallorossi zremisowali natomiast z Juventusem (1:1). Zatem stołeczna ekipa będzie chciała wrócić na zwycięski szlak. Sprawdź typy na mecz Bayer – AS Roma.

Bayer – AS Roma, transmisja w TV

Nie będzie można starcia na Bay Arena w Leverkusen obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane tylko w internecie.

Bayer – AS Roma, transmisja online

Spotkanie z udziałem Bayeru i AS Romy będzie dostępne, dzięki usłudze Viaplay. Można z niej korzystać przez internet na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Skomentują ją Rafał Wolski i Marcin Borzęcki.

Bayer – AS Roma, kursy bukmacherów

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Opcja na wygraną Bayeru wynosi 1.53. Remis wyceniono na 4.51. Tymczasem najmniej realny według bukmacherów jest wariant na zwycięstwo Romy oszacowany na 6.20.

Bayer Leverkusen AS Roma 1.53 4.60 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2024 14:22 .

