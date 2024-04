PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dudek

Apator – Unia, gdzie oglądać?

Rywalizacja w 2. kolejce żużlowej Ekstraligi rozpocznie się w piątek w Toruniu. Miejscowy Apator zmierzy się z Fogo Unią Leszno. Po pierwszej kolejce więcej powodów do radości mieli leszczynianie, którzy przed własną publicznością pokonali 47:43 Włókniarz Częstochowa. Z kolei Apator sezon rozpoczął od wyjazdowej porażki 39:51 ze Stalą Gorzów Wlkp.

Mimo porażki Apator wydaje się być zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Tym bardziej, że goście prawdopodobnie wystąpią osłabieni brakiem jednego ze swoich liderów – Janusza Kołodzieja. Transmisja z tej rywalizacji będzie dostępna w polskiej telewizji.

Apator – Unia, transmisja w TV

Żużlowcy Apatora i Unii wyjadą na tor w piątek (19 kwietnia) o godzinie 18:00. Walkę o ligowe punkty będzie można śledzić na kanale Eleven Sports 1. W roli komentatorów tego widowiska wystąpią Maciej Musiał i Maciej Markowski.

Apator – Unia, transmisja online

Rywalizację w Ekstralidze można śledzić także za pośrednictwem internetu. Pozwala na to usługa CANAL+ online. Chcąc mieć dostęp do transmisji ze wszystkich spotkań, możesz teraz skorzystać z promocji i sięgnąć po pakiet z kanałami CANAL+ i Eleven Sports w obniżonej do 49 zł za miesiąc cenie przez pierwsze trzy miesiące. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Gdzie obejrzeć mecz Apator – Unia? Transmisja meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Apator – Unia? Mecz rozegrany zostanie w piątek (12 kwietnia) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.