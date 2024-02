Mason Greenwood zostanie w Manchesterze United? Tak sugerują dziennikarze Daily Mirror. Dotychczas spekulowano, że zawodnik przeniesie się na stałe do hiszpańskiej La Liga.

Mason Greenwood

Greenwood rozgrywa udany sezon w Getafe

Piłkarza łączy się z Barceloną

Możliwy jest jego powrót do Manchesteru United

Greenwood jednak zostanie w United?

Sir Jim Ratcliffe, który przejmuje część udziałów w Manchesterze United, nie ma jednoznacznej opinii na temat przyszłości Masona Greenwooda. Dotychczas spekulowano, że Czerwone Diabły nie chcą mieć z tym graczem już nic wspólnego i że odejdzie za darmo po sezonie.

Umowa Greenwooda z United wygasa 30 czerwca i na dobrą sprawę Anglik mógłby już szukać sobie nowego klubu. Jim Ratcliffe zamierza jednak najpóźniej do końca maja spotkać się z zawodnikiem, by rozważyć dalszą współpracę.

Napastnik wyraźnie odżył na wypożyczeniu w Getafe. Spekuluje się, że latem mógłby odejść do Barcelony. Zawodnik o jamajskich korzeniach zasugerował też, że chętnie zostałby w swoim obecnym klubie. Problem w tym, że Getafe może nie mieć wystarczających środków finansowych, by wykupić go na stałe.