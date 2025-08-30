Żurkowski wróci do Górnika? Milik zabrał głos

Szymon Żurkowski ponownie łączony jest z Górnikiem Zabrze. Według doniesień z Włoch Spezia miała prowadzić rozmowy w sprawie wypożyczenia pomocnika do drużyny Michała Gasparika. Głos w tej sprawie zabrał Łukasz Milik na łamach "Roosevelta81.pl".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Szymon Zurkowski

Górnik Zabrze nie prowadzi rozmów w sprawie powrotu Żurkowskiego

Szymon Żurkowski od pewnego czasu jest łączony z powrotem do Górnika Zabrze. To już nie pierwsze okienko transferowe, w którym, głównie włoskie media, podsycają wyobraźnie zabrzańskich kibiców takim właśnie scenariuszem. Fani, pomocnika wspominają z dużym sentymentem, dlatego wielu z nich byłoby zadowolonych z takiego scenariuszu. Okazuje się jednak, że to tylko plotki, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.

Według ustaleń „Roosevelta81.pl” rozmowy prowadzone kilka miesięcy temu rozbiły się o kwestie finansowe. Teraz włoskie media twierdziły, że Spezia byłaby gotowa wypożyczyć Żurkowskiego do Górnika pokrywając część jego wynagrodzenia. Taki scenariusz mógłby się wydawać całkiem realny, choć w zespole Michała Gasparika środek pola jest mocno obsadzony, a trójka Kubicki, Hellebrand i Ambros radzi sobie znakomicie.

– Na dziś jest zero rozmów w sprawie tego transferu – powiedział Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika, cytowany przez „Roosevelta81.pl”. Równie stanowczy był menadżer zawodnika. – Nie ma tematu przenosin do Zabrza – zaznaczył Paweł Zimończyk, również cytowany przez „Roosevelta81.pl”.

Na razie więc powrót Żurkowskiego pozostaje w sferze spekulacji. Zabrzański klub nie prowadzi żadnych negocjacji, a dalsze losy piłkarza w dużej mierze zależą od decyzji Spezii. Kontrakt Polaka z ekipą z Ligurii wygasa 30 czerwca 2026 roku.

