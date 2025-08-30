Żurkowski wróci do Górnika? Milik zabrał głos

10:02, 30. sierpnia 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Roosevelta81.pl

Szymon Żurkowski ponownie łączony jest z Górnikiem Zabrze. Według doniesień z Włoch Spezia miała prowadzić rozmowy w sprawie wypożyczenia pomocnika do drużyny Michała Gasparika. Głos w tej sprawie zabrał Łukasz Milik na łamach "Roosevelta81.pl".

Szymon Zurkowski
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Szymon Zurkowski

Górnik Zabrze nie prowadzi rozmów w sprawie powrotu Żurkowskiego

Szymon Żurkowski od pewnego czasu jest łączony z powrotem do Górnika Zabrze. To już nie pierwsze okienko transferowe, w którym, głównie włoskie media, podsycają wyobraźnie zabrzańskich kibiców takim właśnie scenariuszem. Fani, pomocnika wspominają z dużym sentymentem, dlatego wielu z nich byłoby zadowolonych z takiego scenariuszu. Okazuje się jednak, że to tylko plotki, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.

Według ustaleń „Roosevelta81.pl” rozmowy prowadzone kilka miesięcy temu rozbiły się o kwestie finansowe. Teraz włoskie media twierdziły, że Spezia byłaby gotowa wypożyczyć Żurkowskiego do Górnika pokrywając część jego wynagrodzenia. Taki scenariusz mógłby się wydawać całkiem realny, choć w zespole Michała Gasparika środek pola jest mocno obsadzony, a trójka Kubicki, Hellebrand i Ambros radzi sobie znakomicie.

POLECAMY TAKŻE

Michal Gasparik
Górnik Zabrze przed ryzykownym meczem. Gasparik ostrzegł przed Motorem
Michal Gasparik
Nowy nabytek Górnika może szybko odejść. Zaskakujące doniesienia
Aleksander Buksa
GKS Katowice w kryzysie. Aleksander Buksa wskazał główny problem

– Na dziś jest zero rozmów w sprawie tego transferu – powiedział Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika, cytowany przez „Roosevelta81.pl”. Równie stanowczy był menadżer zawodnika. – Nie ma tematu przenosin do Zabrza – zaznaczył Paweł Zimończyk, również cytowany przez „Roosevelta81.pl”.

Na razie więc powrót Żurkowskiego pozostaje w sferze spekulacji. Zabrzański klub nie prowadzi żadnych negocjacji, a dalsze losy piłkarza w dużej mierze zależą od decyzji Spezii. Kontrakt Polaka z ekipą z Ligurii wygasa 30 czerwca 2026 roku.

Zobacz również: Juventus wskazał nowy cel. To piłkarz Manchesteru United