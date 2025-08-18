Żurkowski trafi do nowego klubu? Jest zainteresowanie

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Żurkowski zagra w Serie B?!

Kariera Szymona Żurkowskiego raczej nie potoczyła się tak, jak do tej pory zakładał sobie pomocnik. Środkowy pomocnik po wyjeździe z Polski, a konkretnie z Górnika Zabrze, zwiedził kilka klubów we Włoszech. Finalnie jednak na dłuższą metę trudno uznać te pobyty na udane w stu procentach. Dlatego też w ostatnich miesiącach mówiło się o tym, że może wrócić nawet do Polski. Wstępnie pojawiało się zainteresowanie Trójkolorowych, ale finalnie do tego nie doszło.

Teraz z kolei włoskie media poinformowały, że Żurkowski może zmienić klub, ale pozostać w tym kraju. Według informacji przekazanych przez „Corriere dello Sport”, usługami Polaka zainteresowany jest występujący na poziomie Serie B zespół US Catanzaro 1929. W minionej kampanii otarli się oni o awans do Serie A i w nadchodzącym sezonie będą walczyć o to samo.

Szymon Żurkowski w minionym sezonie rozegrał w sumie tylko pięć spotkań dla Empoli, do którego był wypożyczony z Spezii. Przez dłuższą część sezonu był bowiem poważnie kontuzjowany. Na boiskach Serie A na koncie środkowego pomocnika jest 67 występów oraz 10 goli i cztery asysty. 27-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,8 miliona euro.

