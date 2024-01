Żurkowski oficjalnie wrócił do Serie A

fot. Imago / Fabio Fagiolini / LiveMedia Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski ponownie został zawodnikiem Empoli FC

26-latek bronił barw Toskańczyków w latach 2020-2022

Reprezentant Polski trafił do ekipy ze Stadio Carlo Castellani na wypożyczenie do końca czerwca 2024 roku

Szymon Żurkowski zakotwiczył w Empoli

Szymon Żurkowski będzie kontynuował swoją karierę w Serie A. Empoli FC przekazało w oficjalnym komunikacie, że 26-latek urodzony w Tychach ponownie będzie reprezentował barwy ekipy ze Stadio Carlo Castellani.

Żurkowski został wypożyczony do Empoli do końca sezonu. W porozumienia w sprawie wypożyczenia zawodnika ze Spezii Calcio do ekipy z Serie A została zawarta opcja transferu definitywnego.

Żurkowski w tym sezonie wystąpił w 16 meczach w Serie B. Zdobył w nich jedną asystę. Rynkowa wartość piłkarza wynosi dwa miliony euro.

