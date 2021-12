Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski zbiera dobre recenzje w Empoli, do którego jest wypożyczony z Fiorentiny. Uwagę na występy Polaka zwrócił czołowy zespól Serie A.

Sezon 2021/2022 jest udany dla Szymona Żurkowskiego

Występy Polaka sią doceniane nie tylko przez sympatyków Serie A

24-latek znalazł się na celowniku Atalanty

Żurkowski zaliczy ogromny awans sportowy?

Do pewnego momentu wydawało się, że kariera Szymona Żurkowskiego jest prowadzona modelowo. Polak był ważną postacią Górnika Zabrze w Ekstraklasie. Grał na tyle dobrze, że zgłosiła się Fiorentina, która zapłaciła za 24-latka blisko cztery miliony euro. Żurkowski pozostał jednak na pół roku w ojczyźnie, a dopiero później przeniósł się do Italii.

Przygoda Żurkowskiego we Fiorentinie nie należała do udanych. Polak zadebiutował we wrześniu 2019 roku przeciwko Juventusowi. Zagrał wówczas przez minutę. Później na boisku pojawił się tylko w potyczce z Udinese (dziewięć rozegranych minut). 24-latek nie otrzymał więcej szans we Florencji.

Ratunkiem dla Żurkowskiego okazało się wypożyczenie do Empoli, z którym awansował do Serie A. Polak aktualnie przebywa w tym klubie już drugi rok. Jest do udany czas dla 24-latka, ponieważ jest on graczem podstawowej jedenastki. W bieżącym sezonie strzelił już dwa gole i zaliczył asystę.

Postępy czynione przez Żurkowskiego nie uszły uwadze czołowym zespołom Serie A. Rozwój Polaka bacznie obserwuje Atalanta, który może sprowadzić 24-latka w swoje szeregi latem 2022 roku. Do tego jednak jeszcze daleka droga. Trudno stwierdzić ile Fiorentina otrzymałaby za polskiego pomocnika. Portal Transfermakt wycenia 24-latka na dwa miliony euro, ale kwota ta nie jest adekwatna do potencjału i możliwości Żurkowskiego

