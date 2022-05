Pressfocus Na zdjęciu: Robert Sanchez

Z wieści przekazanych przez The Telegraph wynika, że Leicester szykuje się do zmiany warty w bramce. Kontrakt Kaspera Schmeichela wygasa za rok, dlatego Lisy powoli rozglądają się za nowym golkiperem. Jak się okazało, wybór padł na zawodnika Brighton, Roberta Sancheza.

Kasper Schmeichel wkrótce może zostać zastąpiony przez Robert Sancheza

Kontrakt 35-letniego golkipera wygasa pod koniec sezonu 2022/23

Za następce Duńczyka trzeba będzie zapłacić przynajmniej 50 mln funtów

Idzie nowe w Leicester

Leicester zakończy aktualny sezon w środku tabeli. Nie ma szans na udział w europejskich pucharach, więc zarząd zaczyna myśleć o przyszłości. Niewykluczone, że w najbliższym okienku z klubu wyjedzie Maddison czy Tielemans. Stąd też na pewno znajdą się pieniądze na wzmocnienia.

Brendan Rogers śpi spokojnie, bo otrzymał spory kredyt zaufania i przygotuje Lisy do kampanii 2022/23. Dla Kaspera Schmeichela może to być ostatni rok w niebieskich barwach. Co prawda, Duńczyk jest szczęśliwy na King Power Stadium, ale klub myśli już o jego następcy.

Według The Telegraph, Leicester planuje wykupić Roberta Sancheza z Brighton. Hiszpański golkiper imponuje formą, przez co jego cena wzrosła do 50 mln funtów. Plan jest taki, by pozyskać 24-latka już w lipcu. To oznacza, że w drużynie Lisów szykują się spore zmiany.

Schmeichel raczej nie zaakceptuje roli zmiennika. Bramkarz przebywa w Leicester od 2011 r. i na koncie ma kilka sukcesów. Jest mistrzem Premier League 2015/16, a w gablocie może pochwalić się Pucharem Anglii i Tarczą Wspólnoty. Doświadczony gracz dalej chciałby odgrywać pierwsze skrzypce póki czuje się w pełni sił. Z tego powodu zapewne odejdzie na zasadzie wolnego transferu po wypełnieniu kontraktu do końca.

