Lech przegrał Superpuchar. Frederiksen zapowiada transfery

Lech Poznań przegrał mecz o Superpuchar Polski. Na konferencji prasowej po meczu trener Niels Frederiksen zapowiedział kolejne transfery. "Wkrótce nowi piłkarze dołączą do Lecha" - powiedział cytowany przez "KKSLech.com".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen mówi o kolejnych transferach Lecha

Lech Poznań od porażki rozpoczął nowy sezon. Piłkarze Nielsa Frederiksena na inaugurację ligi przegrali z Legią Warszawa w meczu o Superpuchar Polski. Na stadionie przy Bułgarskiej było 1:2 dla zespołu gości i trzeba powiedzieć, że wynik ten jest absolutnie zasłużony. Kolejorz bowiem był zespołem ewidentnie słabszym, wolniejszym i słabiej reagującym.

Jednocześnie widać było, że zespół gra bez kilku swoich podstawowych graczy oraz, że to dopiero pierwsze starcie sezonu. Niemniej z pewnością jest to materiał poglądowy na kilku zawodników, którzy dostali szansę w tym starciu. Niels Frederiksen na konferencji prasowej po meczu zachowywał spokój i mówił o pracy oraz transferach do wykonania przed kolejnymi spotkaniami.

– Nie jesteśmy zadowoleni z tego meczu, chcieliśmy być lepsi, ale to rywal był dzisiaj stroną przeważającą. Mogę zapewnić, że w kolejnych meczach będziemy chcieli zaprezentować się lepiej. Nie jest łatwo wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj nie pokazaliśmy jakości na tle Legii, na pewno nie chcę tłumaczyć się ciężkimi nogami itp. Jakość na boisku była, ale po stronie Legii. Cały czas pracujemy nad stałymi fragmentami gry, potrzebujemy jeszcze trochę czasu, w kolejnych spotkaniach powinno to wyglądać lepiej – powiedział trener Lecha Poznań cytowany przez stronę „KKSLech.com”.

– Ten mecz nie jest jeszcze dowodem na nic, choć oczywiście pracujemy nad transferami, cały klub pracuje nad kolejnymi transferami, wiem o tym, że wkrótce nowi piłkarze dołączą do Lecha – dodał.

