Oyedele odejdzie z Legii. W nowym klubie nie będzie miał łatwo

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Oyedele odbije się do francuskiego Strasbourga?

Legia Warszawa wkrótce pożegna się z Maxim Oyedele. Ceniony środkowy pomocnik zostanie wykupiony przez francuski zespół RC Strasbourg. Cała kwota transakcji ma wynieść nawet około sześciu milionów euro, ale tylko część trafi do zespołu z Łazienkowskiej. Niezależnie od tego ma ona zostać spożytkowana na transfery nowych zawodników.

Jeśli chodzi jednak o samego piłkarza, to ten staje przed sporym wyzwaniem, bowiem transfer do ligi top 5 z PKO Ekstraklasy zawsze wymaga wiele wysiłku i czasu aby przystosować się do nowych wymagań. Z pewnością potencjał Oyedele to potencjał na grę w reprezentacji Polski oraz w solidnym zespole w Europie, ale Rafał Dębiński, komentator m.in. francuskiej Ligue 1 w Canal+ Sport ma obawy, co do tego transferu, o czym powiedział na kanale „Meczyki.pl”.

– Moim zdaniem Maxi Oyedele nie ma dużych szans na grę w pierwszym składzie Strasbourga. Dla mnie ten transfer to sensacja. Z pewnością ma jakiś potencjał, ale przed nim bardzo dużo pracy. Jestem zaskoczony, że francuski klub się nim zainteresował – powiedział dziennikarz Canal+ Sport w programie „Program Piłkarski” na kanale „Meczyki.pl”.

