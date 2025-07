Barcelona nie będzie tego tolerować. Yamal tym razem przesadził

Barcelona ostrzega po raz kolejny swoich graczy przed brakiem profesjonalizmu. Skierowane jest to przede wszystkim do Lamine Yamala, która może mieć problemy z prawem, o czym informuje "El Nacional".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona ostrzega Yamala oraz całą szatnię

Barcelona w ostatnim czasie zapracowana jest przede wszystkim z powodu transferów. Duma Katalonii walczy o sprowadzenie do klubu jak najlepszego nowego skrzydłowego, ale zadanie nie jest łatwe. Niemniej Hansi Flick oraz wszyscy w klubie muszą dbać także o to, co już mają. Z tego powodu Barcelona wysłała do swoich zawodników ostrzeżenie. Jest ono jednak głównie skierowane do jednego gracza – Lamine Yamala.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona, a także Hansi Flick ostrzegł swoich piłkarzy, że przed całym zespołem bardzo trudne i wymagające przygotowania do nowego sezonu, w którym nie będzie miejsca na błędy. Z tego powodu liczy się pełen profesjonalizm. Szczególnie dotyczy to Lamine Yamala, który ostatnio popada w coraz większe problemy i wir nastoletniego życia.

Po ostatniej imprezie urodzinowej media obiegła informacja, że gwiazdora Barcelony mogą czekać poważne problemy sądowe, a to wszystko przez wykorzystanie osób karłowatych do rozrywki podczas urodzin. Wcześniej Barcelona zwracała młodemu piłkarzowi także uwagę na fakt imprez podczas wakacji i beztroskiego życia na urlopie. Teraz na to nie ma miejsca i nie będzie to tolerowane przez Flicka podczas walki o najważniejsze trofea.

Zobacz także: Barcelona w szoku! Lamine Yamal może zostać skazany