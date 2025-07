Problem w środku pola? Legia może pożegnać ważnego pomocnika

fot. Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Juergen Elitim może zakończyć przygodę z Legią Warszawa

Legia Warszawa zamierza w sezonie 2025/2026 walczyć o najwyższe cele. Tymczasem już na starcie nowej kampanii Wojskowi mogą być zmuszeni do szukania zastępstw dla dwóch zawodników. Nowe informacje w tej sprawie przekazał Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej.

Już wcześniej pojawiły się sygnały, że z Legią może pożegnać się Maxi Oyedele. Młodzieżowy reprezentant Polski ma trafić do Strasbourga. Tymczasem według informacji dziennikarza możliwe jest również odejście Juergena Elitima.

Kolumbijski piłkarz ma ważny kontrakt jeszcze przez rok. To oznacza, że już za kilka miesięcy będzie mógł swobodnie rozmawiać z potencjalnymi nowymi pracodawcami, co zwiększa zainteresowanie jego osobą. Gołaszewski podał, że zawodnik znalazł się na celowniku FC Cincinnati. Na razie jednak do finalizacji rozmów wciąż daleka droga.

Defensywny pomocnik dołączył do Legii w lipcu 2023 roku z młodzieżowej drużyny Watfordu. W poprzednim sezonie, wyceniany na dwa miliony euro zawodnik, rozegrał łącznie 22 mecze, w których zanotował cztery asysty. W nowej kampanii wystąpił już w dwóch spotkaniach, zdobywając Superpuchar Polski w miniony weekend.

Okazję do poprawienia swojego bilansu Elitim może mieć już w najbliższy czwartek, kiedy Legia rozegra rewanżowe spotkanie I rundy eliminacji Ligi Europy z FK Aktobe.

