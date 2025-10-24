Wielki talent pod lupą Chelsea. Zawodnik uczy się angielskiego

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Zion Suzuki przymierzany do Chelsea

Enzo Maresca nie jest w pełni zadowolony z postawy Roberta Sancheza oraz Filipa Jorgensena, dlatego poprosił władze Chelsea o sprowadzenie nowego bramkarza w trakcie jednego z najbliższych okienek transferowych. Szkoleniowiec ekipy Niebieskich uważa, że rywalizacja między słupkami mogłaby być większa, a obecni golkiperzy nie gwarantują odpowiedniego poziomu. Do tej pory z przeprowadzką na Stamford Bridge byli łączeni przez brytyjskie media tacy bramkarze jak Mike Maignan (AC Milan), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) oraz Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona).

Jak donosi włoski dziennik „Corriere dello Sport”, na radarze londyńskiego giganta znalazł się również Zion Suzuki, czyli jeden z najlepszych golkiperów w Serie A. Zawodnik Parmy Calcio uchodzi za ogromny talent i wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród czołowych klubów. 21-krotny reprezentant Japonii ma imponujące warunki fizyczne, refleks oraz pewność siebie w grze na linii bramkowej. Co więcej, media informują, że Suzuki sam chętnie przeniósłby się do Premier League. Młody golkiper miał już nawet rozpocząć naukę języka angielskiego, by ułatwić sobie potencjalny transfer.

Zion Suzuki z powodzeniem broni barw Parmy Calcio od lipca 2024 roku, kiedy to przeszedł do włoskiego klubu z VV St. Truiden za 8 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 9 spotkań, w których wpuścił 9 goli i zachował 3 czyste konta. Mierzący 190 centymetrów bramkarz ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą do 30 czerwca 2029 roku. Jego wartość rynkowa, która stale rośnie, w tym momencie jest szacowana na 20 milionów euro. Wydaje się, że sprowadzenie Suzukiego wiązałoby się z jeszcze większym wydatkiem.