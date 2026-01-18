Zinczenko opuszcza Premier League. Obrońca na testach medycznych

18:36, 18. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Ołeksandr Zinczenko przyleci na badania medyczne przed transferem do Ajaxu Amsterdam - informuje Fabrizio Romano. Obrońca zostanie wypożyczony do końca sezonu z Arsenalu.

Ołeksandr Zinczenko
Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ołeksandr Zinczenko

Ajax Amsterdam szykuje wzmocnienie. Zinczenko bliski Eredivisie

Ołeksandr Zinczenko, który na początku tego sezonu został wypożyczony z Arsenalu do Nottingham Forest do końca czerwca, nie zdołał wywalczyć miejsca w składzie The Reds. W klubie uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie skrócenie wypożyczenia.

29-letni Ukrainiec przenosi się zatem na drugą część sezonu do Ajaxu Amsterdam. Fabrizio Romano potwierdził, że holenderski klub jest o krok od sfinalizowania transferu. Według najnowszych informacji, Zinczenko przyleci do Amsterdamu w ciągu najbliższych 24 godzin, by przejść badania medyczne i sfinalizować formalności. Ajax pokryje pensję piłkarza w trakcie trwania wypożyczenia, a cała umowa jest już gotowa.

Zinczenko w 2022 roku przeniósł się z Manchesteru City do Arsenalu. W barwach Kanonierów rozegrał 91 meczów i zdobył trzy bramki. Ukrainiec ma również doświadczenie w Eredivisie. W sezonie 2016/2017 był wypożyczony do PSV Eindhoven. W Holandii uzbierał 17 meczów.

Obecnie Ajax zajmuje trzecie miejsce w holenderskiej lidze. Natomiast w fazie ligowej Ligi Mistrzów plasuje się na 34. pozycji w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Zinczenko ma ważny kontrakt na Emirates Stadium do czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że więcej nie zagra dla Arsenalu.

