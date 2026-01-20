Zidane pozbędzie się gwiazdy Realu Madryt, jeśli wróci do klubu

12:44, 20. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Zinedine Zidane jest łączony z powrotem do Realu Madryt. Jego angaż byłby bezpośrednio powiązany z odejściem jednej z największych gwiazd drużyny - przekonuje „El Nacional”.

Zinedine Zidane
Obserwuj nas w
Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane nie widzi miejsca dla Bellinghama. Naciskałby na transfer

Real Madryt zwolnił Xabiego Alonso i tymczasowo przekazał stery Alvaro Arbeloi. Ma on pozostać trenerem do końca sezonu, a dalsza współpraca jest bezpośrednio związana z osiągniętymi wynikami. Nie jest tajemnicą, że klub chciałby zaangażować latem trenera z najwyższego poziomu. Media łączą go z Juergenem Kloppem, który od roku pracuje w strukturach piłkarskich Red Bulla. Przymierzany do kolejnego powrotu na Santiago Bernabeu jest też Zinedine Zidane.

Zidane ma wybrać nowego pracodawcę między reprezentacją Francji a Realem Madryt. Gdyby objął hiszpańskiego giganta, na wstępie doszłoby do poważnych zmian w kadrze. „El Nacional” twierdzi bowiem, że utytułowany menedżer nie jest zwolennikiem Jude Bellinghama. Naciskałby na jego sprzedaż i sprowadzenie w to miejsce zawodnika, który rozwiąże problemy zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze PSG
PSG na to nie pozwoli. Real Madryt musi ściągnąć kogoś innego
Xabi Alonso
Alonso przymierzany do objęcia giganta. Jest gotów przyjąć ofertę
Cristiano Ronaldo i Lionel Messi
Grał z Ronaldo, rywalizował z Messim. Carvajal porównuje legendy

Francuz oczywiście docenia umiejętności Bellinghama, ale uważa, że jego charakterystyka nie do końca pasuje do obecnego Realu. Drużyna potrzebuje w środku pola zawodnika, który przejąłby kontrolę nad tym fragmentem boiska. Marzy mu się zatrudnienie Vitinhi z Paris Saint-Germain.

Bellingham z pewnością nie mógłby narzekać na brak zainteresowania, a jego sprzedaż zagwarantowałaby Realowi bardzo duży budżet na transfery. Oprócz Vitinhi, Zidane byłby chętny na zakup Ibrahimy Konate.