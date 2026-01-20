Zidane pozbędzie się gwiazdy Realu Madryt, jeśli wróci do klubu

Zinedine Zidane jest łączony z powrotem do Realu Madryt. Jego angaż byłby bezpośrednio powiązany z odejściem jednej z największych gwiazd drużyny - przekonuje „El Nacional”.

Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane nie widzi miejsca dla Bellinghama. Naciskałby na transfer

Real Madryt zwolnił Xabiego Alonso i tymczasowo przekazał stery Alvaro Arbeloi. Ma on pozostać trenerem do końca sezonu, a dalsza współpraca jest bezpośrednio związana z osiągniętymi wynikami. Nie jest tajemnicą, że klub chciałby zaangażować latem trenera z najwyższego poziomu. Media łączą go z Juergenem Kloppem, który od roku pracuje w strukturach piłkarskich Red Bulla. Przymierzany do kolejnego powrotu na Santiago Bernabeu jest też Zinedine Zidane.

Zidane ma wybrać nowego pracodawcę między reprezentacją Francji a Realem Madryt. Gdyby objął hiszpańskiego giganta, na wstępie doszłoby do poważnych zmian w kadrze. „El Nacional” twierdzi bowiem, że utytułowany menedżer nie jest zwolennikiem Jude Bellinghama. Naciskałby na jego sprzedaż i sprowadzenie w to miejsce zawodnika, który rozwiąże problemy zespołu.

Francuz oczywiście docenia umiejętności Bellinghama, ale uważa, że jego charakterystyka nie do końca pasuje do obecnego Realu. Drużyna potrzebuje w środku pola zawodnika, który przejąłby kontrolę nad tym fragmentem boiska. Marzy mu się zatrudnienie Vitinhi z Paris Saint-Germain.

Bellingham z pewnością nie mógłby narzekać na brak zainteresowania, a jego sprzedaż zagwarantowałaby Realowi bardzo duży budżet na transfery. Oprócz Vitinhi, Zidane byłby chętny na zakup Ibrahimy Konate.