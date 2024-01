Zawodnik Legii Warszawa wraca do dawnego klubu

IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Gabriel Kobylak

Gabriel Kobylak związał się z Legią nową umową

Warszawiacy zdecydowali się go ponownie wypożyczyć

Kobylak będzie grać dla Radomiaka Radomiak

Z Warszawy do Radomia

Gabriel Kobylak grał już w barwach Radomiaka Radom na wypożyczeniu w sezonie 2022/23. Obie strony były zadowolone ze współpracy. Teraz, pod koniec stycznia, zawarto porozumienie w sprawie ponownego wysłania defensora do Radomia. Doniesienia te potwierdził na łamach platformy X (Twitter) dziennikarz PilkaNozna.pl, Paweł Gołaszewski.

Legia nadal myśli jednak o 20-letnim bramkarzu przyszłościowo. Przy okazji zawodnik podpisze nową umowę z tym klubem. Dotychczasowy kontrakt był ważny do lata 2025 roku.

🆕Gabriel Kobylak przeniesie się na najbliższe pół roku do Radomiaka na zasadzie wypożyczenia. Podpisze też nową umowę z Legią @PilkaNozna_pl @PrawdaFutbolu — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) January 28, 2024

Młodzieżowy reprezentant Polski zaczynał swoją karierę w Karpaty Krosno. Do Legii trafił w 2018 roku. Przez pewien czas występował w zespole rezerw, po czym wypożyczono go do Puszczy Niepołomice. Do tej pory nie zadebiutował on w pierwszej drużynie Legii.

Czytaj także: Gdzie zobaczymy mecze Legii w pucharach? Trwają negocjacje