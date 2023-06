Damian Dąbrowski opuści Pogoń Szczecin i będzie grał dla Zagłębia Lubin, gdzie zastąpi odchodzącego do Young Boys Berno Łukasza Łakomego. Szczegółowe informacje przedstawił portal Meczyki.pl.

Damian Dąbrowski odejdzie tego lata z Pogoni Szczecin

Nowym klubem kapitana Portowców będzie Zagłębie Lubin

Pomocnik zastąpi w ekipie Miedziowych Łukasza Łakomego

Portowcy tracą ważnego zawodnika

Pogoń Szczecin zakończyła sezon na czwartym miejscu w tabeli, co oznacza, że zagra w eliminacjach do europejskich pucharów. Ekipa Jensa Gustafssona walczyła o podium, lecz na finiszu musiała uznać wyższość Lecha Poznań.

Latem w szeregach Portowców dojdzie do kilku zmian. Jak informuje portal Meczyki.pl, stracą oni swojego kapitana, czyli Damiana Dąbrowskiego. W ramach transferu gotówkowego przeniesie się on do Zagłębia Lubin, którego jest wychowankiem.

Kontrakt Dąbrowskiego obowiązuje tylko do 2024 roku. Dla Pogoni była to więc ostatnia okazja, aby zarobić na jego sprzedaży. Nie ulega wątpliwościom, że będzie to spora strata, gdyż 30-latek w sezonie 2022/2023 wystąpił w 32 z 34 ligowych meczach.

W Lubinie Dąbrowski zastąpi Łukasza Łakomego, który po udanej kampanii przeniesie się do szwajcarskiego Young Boys Berno.

