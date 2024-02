W angielskich mediach pojawiły się zaskakujące wieści w sprawie Marcusa Rashforda. 26-latek, któremu nie wiedzie się w Manchesterze Untied, miałby trafić po zakończeniu obecnego sezonu do Arsenalu.

IMAGO / Pro Sports Image / Nigel Keene Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford podpadł ostatnio Erikowi ten Hagowi

W mediach łączy się go z transferem do PSG

Chrapkę na tego zawodnika ma mieć także Arsenal

Marcus Rashford trafi do ligowego rywala?

Marcus Rashford podpadł klubowi po tym jak wybrał się do Belfastu, gdzie balował w nocnych klubach. Z tego powodu klub zawiesił go przed pucharowym meczem z Newport County (4:2). W mediach pojawiły się poza tym informacje, że na napastnika nałożono karę w wysokości dwóch tygodniówek.

W mediach spekuluje się, że może być to ostatni sezon tego zawodnika na Old Trafford. Wcześniej pisano o tym, że Anglik mógłby przenieść się do Paris Saint-Germain. Football Insider informuje natomiast, że zainteresowany pozyskaniem Rashforda ma być Arsenal.

Kanonierzy mieliby podjąć próbę pozyskania napastnika po zakończeniu tego sezonu. Podobno byliby gotowi zaoferować za niego 45 milionów funtów.

Wychowanek Czerwonych Diabłów kilka miesięcy temu przedłużył swój kontrakt. Jego umowa z Manchesterem United wygasa dopiero 30 czerwca 2028 roku.

