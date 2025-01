Zalewski wskazał nowy klub. Agent rozmawia z Romą ws. odejścia

Nicola Zalewski nie może narzekać na brak zainteresowania. Wychowanek AS Romy ma do wyboru kilka opcji. Jak twierdzi Gianluca Di Marzio preferowany kierunek reprezentanta Polski to Inter Mediolan.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Inter Mediolan klubem, do którego chce dołączyć Zalewski

Nicola Zalewski ma przed sobą ostatnie pięć miesięcy w AS Romie. Umowa wychowanka rzymskiego klubu wygasa wraz z końcem sezonu. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do przedłużenia kontraktu. Z tego względu reprezentant Polski przymierzany jest do kilku innych klubów. Na brak zainteresowania narzekać nie może, gdyż ma co najmniej trzy opcje do wyboru.

Przez ostatnie tygodnie najpoważniejszym kandydatem do pozyskania Zalewskiego była Olympique Marsylia. W przeszłości zainteresowanie wahadłowym wyraziło również PSV Eindhoven. Zaś we włoskich mediach można było przeczytać o Juventusie.

W Serie A sprowadzeniem Zalewskiego interesuje się również Inter Mediolan. Nerazzurri szukają zawodnika, który mógłby zastąpić w składzie Tajona Buchanana. Polak ma być jedną z głównych opcji, lecz w grę wchodzi jedynie wypożyczenie. To utrudnia całą transakcję, ponieważ Zalewski ma umowę do końca sezonu, więc najpierw musiałby podpisać z Romą nowy kontrakt.

Jak twierdzi Gianluca Di Marzio sam Zalewski jasno zadeklarował agentowi, do jakiego klubu chciałby trafić. Według dziennikarza preferowany kierunek transferu 23-latka to Inter Mediolan. Polak ma być podekscytowany możliwością gry w barwach mistrza kraju i jest gotów odrzucić możliwość regularnej gry w Marsylii, aby dołączyć do Il Biscione.

Agent zawodnika stawił się w Rzymie na rozmowach z zarządem. Obie strony będą chciały znaleźć sposób na rozwiązanie kwestii dotyczącej odejścia Nicoli Zalewskiego z AS Romy.