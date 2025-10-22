Zagłębie Lubin ma nowego bramkarza. Ogromne doświadczenie

Dawid Figura/ PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Zagłębie Lubin

Zagłębie sięga po Gikiewicza

Gdy poważnej kontuzji doznał Dominik Hładun, Zagłębie Lubin rozpoczęło poszukiwania nowego bramkarza. Miedziowi mieli dwie możliwości – albo podpiszą umowę z zawodnikiem, który obecnie pozostaje bez klubu, albo dokonają transferu medycznego.

Wygrała opcja numer dwa. Szeregi ekipy z Dolnego Śląska zasilił Rafał Gikiewicz, co jednokrotny mistrz Polski potwierdził w oficjalnym komunikacie. 37-latek będzie występował w Lubinie do końca sezonu 2025/2026.

Gikiewicz to niezwykle doświadczony golkiper. W jego CV widnieją takie drużyny, jak Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Eintracht Brunszwik, SC Freiburg, Union Berlin, Ankaragucu i Widzew Łódź. W Bundeslidze rozegrał 126 meczów, natomiast na jej zapleczu zaliczył 100 spotkań.

W zimie 2024 roku związał się z Widzewem, w którego barwach zanotował 52 pojedynki. Jednak w ostatnim czasie stracił miejsce w składzie i postanowił skorzystać z możliwości zmiany miejsca pracy.