Zaczęło się! Trzynastokrotny mistrz kraju chce Afonso Sousę. Gwiazda Lecha odejdzie już latem? [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afonso Sousa

Sousa zdobędzie tytuł i odejdzie?



Afonso Sousa to w tym sezonie jeden z najlepszych piłkarzy Lecha. Pomocnik z Portugalii mocno przyczynił się do tego, że Kolejorz jest liderem tabeli. Sousa rozegrał 29 spotkań w lidze, w których strzelił 12 goli i zaliczył 6 asyst. Po zwycięstwie w Warszawie wszystko jest w rękach graczy ze stolicy Wielkopolski. Jeśli piłkarze Nielsa Frederiksena nie potkną się w Katowicach i u siebie z Piastem, to będą świętować kolejne mistrzostwo.



Wygranie ligi to jedno z piłkarskich marzeń Sousy, który świetną grą przyciąga zainteresowanie innych zespołów. Z Grecji docierają do nas informacje, że klubem, który chciałby kupić pomocnika Lecha jest AEK Ateny. To trzynastokrotny mistrz Grecji, jeden z najbardziej utytułowanych w tym kraju.



W tym momencie AEK Ateny zajmuje czwarte miejsce w tabeli grupy mistrzowskiej, za Olympiakosem, Panathinaikosem i PAOK-iem Saloniki. Taka pozycja oznacza walkę w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

Na przedłużenie nie ma (raczej) szans

Sousa ma kontrakt z Lechem do lata 2026, ale najbliższe okienko transferowe może być ostatnią okazją do zarobku na tym graczu. Wprawdzie Lech chciał przedłużyć z nim kontrakt, ale z naszych informacji wynika, że piłkarz ma inne plany i do prolongaty kontraktu się nie rwie.



Portal Transfermarkt wycenia Sousę na 4 miliony euro. 25-letni Sousa trafił do Lecha z portugalskiego Belenenses latem 2022 roku.