Liverpool znalazł następcę Van Dijka? To wielki talent Ajaksu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Youri Baas łączony z Liverpoolem

Liverpool od lat może pochwalić się jedną z najsilniejszych defensyw na świecie, której liderem jest niezawodny Virgil van Dijk. Holenderski stoper odgrywa kluczową rolę w sukcesach drużyny The Reds, jednak warto pamiętać, że ma już 34 lata. Mistrzowie Premier League zdają sobie sprawę, iż w perspektywie najbliższych sezonów będą musieli poszukać jego następcy. Nie jest więc wykluczone, że w buty kapitana reprezentacji Holandii w przyszłości wejdzie jego młodszy rodak, który jest uważany za jeden z największych talentów w rozgrywkach Eredivisie.

Jak informuje portal „CaughtOffside.com”, na radarze Liverpoolu znalazł się bowiem podstawowy obrońca Ajaksu Amsterdam – Youri Baas. 22-latek uchodzi za piłkarza o ogromnym potencjale, a jego rozwój w ostatnich miesiącach budzi spore zainteresowanie europejskich gigantów. Baas jest związany z obecnym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku, dlatego władze z Anfield Road musiałyby przygotować pokaźną ofertę, aby przekonać działaczy z Amsterdamu do sprzedaży. Zatem ewentualny transfer nie należałby do tanich inwestycji.

Kariera Youriego Baasa nabiera tempa od kilku lat. Piłkarz jest wychowankiem Excelsioru Rotterdam, a w 2018 roku trafił do słynnej akademii Ajaksu. Sezon 2023/2024 spędził na wypożyczeniu w NEC Nijmegen, gdzie zebrał cenne doświadczenie w rywalizacji na najwyższym poziomie. Do tej pory w Eredivisie rozegrał 61 meczów, w których zdobył 5 bramek i zanotował 3 asysty. Wysoki, mierzący 188 centymetrów defensor, jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 12 milionów euro. Ajax zapewne oczekiwałby jednak znacznie większej kwoty, wiedząc, że Liverpool poszukuje godnego następcy Van Dijka.