Reprezentant Hiszpanii przechodzi do Premier League

Imaxepress / Alamy Na zdjęciu: Yeremy Pino

Oficjalnie: Crystal Palace sprowadziło Yeremy’ego Pino

Crystal Palace poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Yeremy’ego Pino. Hiszpański skrzydłowy przeprowadził się do Londynu na zasadzie transferu definitywnego z Villarrealu. 22-letni atakujący wzmocni rywalizację na prawej flance i doda drużynie The Eagles jakości w formacji ofensywnej. Sprowadzenie Pino to jasny sygnał ze strony klubu z Selhurst Park, że podopieczni Olivera Glasnera w rozpoczętej niedawno kampanii zamierzają walczyć o ambitniejsze cele w Premier League.

Nowy zawodnik Crystal Palace pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał aż do 30 czerwca 2030 roku. Według doniesień brytyjskich mediów opisywana transakcja opiewa na kwotę 30 milionów euro, co oznacza drugi najdroższy transfer w całej historii londyńskiego klubu. Sztab szkoleniowy zespołu Orłów wiąże z Hiszpanem ogromne nadzieje, licząc, że prawy napastnik szybko zaaklimatyzuje się na Wyspach Brytyjskich i z miejsca stanie się jednym z liderów zespołu.

Pino is Palace.



We are delighted to announce the signing of Yeremy Pino from Villarreal ❤️💙 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 29, 2025

Yeremy Pino swoją piłkarską przygodę rozpoczynał w akademii UD Las Palmas, a następnie kontynuował ją w szkółce CD Roda. Przełomowym momentem w jego karierze był rok 2019, kiedy dołączył do Villarrealu. To właśnie tam poczynił największy postęp oraz zyskał uznanie na arenie międzynarodowej. W barwach ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej rozegrał łącznie 170 spotkań, strzelił 22 gole i zanotował 23 asysty. Na swoim koncie ma także 15 występów w reprezentacji Hiszpanii, w których zdobył 2 bramki. Teraz przed skrzydłowym nowe wyzwanie, jakim będzie udowodnienie swojej wartości na boiskach angielskiej ekstraklasy.