Man United zagiął parol na skrzydłowego. Zapłaci 100 milionów euro?

Manchester United planuje sprowadzić nowego lewoskrzydłowego w letnim okienku transferowym. Jak dowiedział się Rich Fay, wysoko na liście życzeń angielskiego klubu znajduje się Yan Diomande.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick - trener Manchesteru United

Yan Diomande przymierzany do Manchesteru United

Manchester United nie był szczególnie aktywny podczas zimowego okna transferowego, ponieważ nie zakontraktował ani jednego nowego zawodnika. Władze angielskiego klubu świadomie zdecydowały się na wstrzemięźliwość, koncentrując się na oszczędzaniu środków na lato.

Czerwone Diabły planują bowiem poważną przebudowę składu, która ma pozwolić im wrócić do walki o najwyższe cele w Premier League oraz europejskich pucharach. Kibice na Old Trafford oczekują konkretnych ruchów, a zarząd już teraz analizuje rynek w poszukiwaniu piłkarzy, którzy realnie podniosą jakość zespołu w nadchodzącym sezonie.

Angielski klub planuje między innymi sprowadzenie nowego lewoskrzydłowego i ma już swojego faworyta. Jak informuje Rich Fay, w kontekście letniego okienka transferowego wysoko na liście życzeń Manchesteru United znajduje się Yan Diomande. Skrzydłowy Lipska robi w Bundeslidze prawdziwą furorę i nie bez powodu przykuł uwagę giganta z Old Trafford.

Jego dynamika, skuteczność oraz umiejętność gry jeden na jednego pasują do stylu, jaki chce budować United. Problemem może być jednak cena, ponieważ niemiecki klub oczekuje nawet 100 milionów euro.

Dziewięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w barwach drużyny Byków od lipca 2025 roku, gdy trafił na Red Bull Arenę za niespełna 20 milionów euro z CD Leganes. W obecnej kampanii rozegrał 21 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował 6 asyst. Diomande szybko stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu Die Bullen. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.