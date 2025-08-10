Xavi Simons bliski transferu do giganta Premier League. W grze 70 mln euro

10:24, 10. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sports

Xavi Simons naciska na transfer do Premier League. Według "Sky Sports", holenderski pomocnik jest bliski przeprowadzki do Chelsea za około 70 milionów euro.

Xavi Simons
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Chelsea blisko finalizacji transferu Xaviego Simonsa

Chelsea FC jest bardzo poważnie zainteresowana pozyskaniem Xaviego Simonsa, który znakomicie prezentował się w ostatnich sezonach w barwach RB Lipsk. 22-letni reprezentant Holandii zdobył dla niemieckiego zespołu 21 bramek i dorzucił 23 asysty w 76 meczach. Zawodnik ma podpisać z londyńskim klubem siedmioletni kontrakt.

Po udanym sezonie, w którym Chelsea zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów, a także zdobyła Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata, klub chce dalej wzmacniać swoją drużynę. Simons jest postrzegany jako jedna z największych nadziei młodej generacji piłkarzy w Europie i ma odegrać kluczową rolę w budowie silnego zespołu na kolejne lata.

Transfer Simonsa nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ostatnich zmian w ofensywie Chelsea. Raheem Sterling prawdopodobnie opuści klub w najbliższych tygodniach. Dodatkowo Noni Madueke został już sprzedany do Arsenalu. W takiej sytuacji pozyskanie Simonsa jest dla The Blues niezwykle istotne i stanowi kluczowy krok w letniej przebudowie zespołu.

Warto dodać, że Xavi Simons został wykupiony przez RB Lipsk z PSG w styczniu tego roku za 50 milionów euro. Niemiecki klub jasno zakomunikował zawodnikowi, że latem będzie miał możliwość odejścia i nie będzie stawiał przeszkód w transferze.

