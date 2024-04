Xavi otrzymał złą nowinę od Laporty, chodzi o wielki talent

fot. Workphotoagencia / Alamy Live News Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono nie dla FC Barcelony, a dla Realu Madryt

FC Barcelona konsekwentnie chce stawiać na pozyskiwanie młodych talentów. Tym samym przedstawiciele klubu penetrują rynek w poszukiwaniu młodych talentów. Jednym z takich graczy bez wątpienia jest Franco Mastantuono. Tymczasem ostatnio ciekawe wieści pojawiły się na temat 16-latka.

Według informacji Defensa Centra wczoraj długimi godzinami Joan Laporta rozmawiał z Xavim Hernandezem na temat kwestii dotyczących kontynuacji współpracy. Głównym tematem dialogu miał być plan na pracę, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Jednocześnie Katalończycy zakładają, że chcą postawić się Realowi Madryt w rywalizacji o pozyskiwanie najlepszych młodych graczy.

Źródło przekazuje jednocześnie, że w trakcie rozmowy miał paść temat Franco Mastantuono. Argentyński pomocnik zwrócił na siebie uwagę i jest znany w gronie piłkarskich ekspertów z dobrych występów w barwach River Plate. Trener Barcy miał jednocześnie otrzymać konkretną wiadomość od swojego szefa. – Powiedzieli nam, że jeśli w ostatniej chwili nie nastąpi zmiana, chłopak zdecydował się przejść do Realu Madryt – mówił Joan Laporta w rozmowie z Xavim Hernandezem.

Los Blancos opanowują rynek młodych talentów

Młody zawodnik posiada niezwykły potencjał. Radzi sobie tylko w środku pola, ale także na skrzydle. Jego mocną stroną jest lewa noga. Jasne jest natomiast, że jeśli faktycznie zdecyduje się na transfer do Realu Madryt, to stanie się to w późniejszym czasie. Na dzisiaj nie ma szans, aby zawodnik przebił się do kadry Królewskich dowodzonej przez Carlo Ancelottiego. W związku z tym nie sensu hamować rozwoju piłkarza.

Można w każdym razie przypuszczać, że Mastantuono niebawem zawita w Europie. Podobnie jak to zrobi wkrótce Endrick, który już podpisał kontrakt z Realem i latem zacznie swoją przygodę z gigantem La Liga.

