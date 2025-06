Xavi może wrócić do pracy. Poprosił o dwie gwiazdy Barcelony

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi poprosił o Ter Stegena i Fermina Lopeza

Xavi Hernandez od roku pozostaje bez pracy po zwolnieniu z Barcelony. Przez ostatnie miesiące Katalończyk był łączony z kilkoma dużymi klubami, ale do tej pory nie udało mu się znaleźć nowego zespołu. Jednak jak ujawnił portal „The Athletic” pojawiło się zainteresowanie ze strony z jednego z największych klubów Arabii Saudyjskiej.

Mowa o Al-Ahli, które rozważa zatrudnienie 45-latka na stanowisko trenera. Oprócz niego na liście życzeń saudyjskiego giganta znajduje się również Ange Postecoglou, który niedawno został zwolniony z Tottenhamu.

Z kolei jak donosi portal „Madrid-Barcelona” choć Xavi wolałby pracować w Europie, nie odrzucił propozycji Al-Ahli. Szkoleniowiec, który na Camp Nou wygrał Mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii chce już wrócić do trenowania. Jednak postawił arabskiemu zespołowi warunki, jeśli ma się zgodzić się na objęcie Al-Ahli. Jednym z takich warunków to pozyskanie dwóch gwiazd Blaugrany, żeby wzmocnić skład i walczyć o wszystkie możliwe trofea.

Pierwszym zawodnikiem jest Fermin Lopez. Kontrakt pomocnika obowiązuje do 2029 roku i klub nie zamierza go sprzedawać, dlatego wycenił go aż na 80 milionów euro. Odejście 22-latka jest jednak możliwe tylko w przypadku, gdy sam zawodnik o to poprosi, co jest mało prawdopodobne.

Drugim zawodnikiem, który znajduje się na liście życzeń Xaviego jest Marc-Andre ter Stegen. Ten transfer już bardziej realny, ponieważ niemiecki golkiper jest na wylocie z Barcelony i prawdopodobnie opuści klub podczas najbliższego okienka transferowego.

