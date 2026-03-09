Xavi chciał transferu wielkiej gwiazdy. Barcelona mu odmówiła

07:51, 9. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  La Vanguardia

Xavi Hernandez obiera stronę Victora Fonta w wyborach na prezydenta Barcelony. Legenda klubu w wywiadzie dla "La Vanguardia" ujawnia kulisy swojej współpracy z Joanem Laportą. Przyznał, że oczekiwał transferu gwiazdy do środka pola, ale nie było pieniędzy.

Xavi Hernandez
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi liczył na transfer Zubimendiego. Zabrakło pieniędzy

Xavi Hernandez prowadził Barcelonę w latach 2021-2024. Gdy do niej dołączał, ta miała olbrzymie problemy finansowe i poważne braki w składzie. Mimo tego, utrzymał zespół na wysokim poziomie, a nawet zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Wraz z końcem sezonu 2023/2024 strony się pożegnały, a jego następcą został Hansi Flick.

Aktualnie trwa kampania na prezydenta Barcelony, a Xavi wyraźnie obiera stronę rywala Joana Laporty, czyli Victora Fonta. Ujawnił kulisy swojej współpracy z dotychczasowym prezydentem klubu, wyraźnie w niego uderzając. Przyznał także, że po zdobyciu tytułu oczekiwał transferu Martina Zubimendiego w miejsce Sergio Busquetsa, który pożegnał się wtedy z zespołem. Ten ruch okazał się jednak niemożliwy z powodów finansowych. Ostatecznie Hiszpan dołączył do Arsenalu. Xavi uważał to za przykład braku ambicji i rezygnacji z rozwoju drużyny.

– Wygraliśmy ligę, byliśmy konkurencyjni wobec Realu z Kroosem, Modriciem itd., który właśnie wygrał Ligę Mistrzów. Kolejnego lata te wymagania spadły i to jest coś, co sobie wyrzucam. (…) Odchodził Busquets, poprosiłem o transfer Zubimendiego i powiedziano mi, że nie ma pieniędzy. Powiedziałem wtedy: jak to możliwe, przecież właśnie wygraliśmy ligę? W tamtym momencie powinienem odejść. Dopóki mieliśmy kontrolę nad projektem, drużyna się rozwijała – wyjawił Xavi w wywiadzie dla „La Vanguardia”.

