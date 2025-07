Brazil Photo Press/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso wątpi w jakość obrońcy

Nowy trener odstawi na boczny tor piłkarza, który w poprzednim sezonie rozegrał 46 meczów? Tak twierdzą dziennikarze OK Diario. Stołeczna gazeta przekonuje, że Xabi Alonso, który do tej pory poprowadził Real Madryt w sześciu meczach, po tak krótkim okresie nakreślił krytyczną opinię na temat jednego ze swoich podopiecznych. Hiszpan „nie widzi go w swoich planach”.

Zawodnikiem, który nie ma już przyszłości na Santiago Bernabeu, jest Raul Asencio. 22-latek przebojem wdarł się do seniorskiej drużyny Królewskich – jego debiut przypadł na spotkanie z Osasuną w 13. kolejce La Liga. Środkowy obrońca w 30. minucie zmienił kontuzjowanego Edera Militao. Jako zastępca Brazylijczyka rozegrał między innymi dziesięć meczów w Lidze Mistrzów.

Jednak teraz Militao jest już w pełni sił, podobnie jak Antonio Rudiger. Real sprowadził Deana Huijsena i to on ma tworzyć duet stoperów z Brazylijczykiem. W ten sposób Asencio zanotował znaczy spadek w hierarchii, a na dodatek sam Alonso nie jest przekonany co do jego sportowej jakości. Jaka przyszłość czeka wychowanka Los Blancos? Madrycka gazeta sugeruje jego transfer. Do tej pory z odejściem łączono pięciu zawodników.