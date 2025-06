Xabi Alonso poprosił o transfer. Młody gwiazdor mówi „tak” Realowi

Xabi Alonso poprosił o transfer nowego środkowego pomocnika. Jak poinformował serwis AS, Real Madryt poważnie rozważa pozyskanie Keesa Smita z AZ Alkmaar.

Źródło: AS

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt rozważa transfer młodej gwiazdy AZ Alkmaar

Kees Smit stał się jednym z celów transferowych Realu Madryt. 19-latek jest uznawany za jedną z największych nadziei holenderskiego futbolu, co potwierdził podczas mistrzostw Europy U-19. Środkowy pomocnik błyszczał w trakcie turnieju i został wybrany najlepszym zawodnikiem.

Real zwrócił uwagę na Smita ze względu na jego umiejętności w grze w środku pola. Niektórzy mówią, że 19-latek swoim stylem przypomina młodego Lukę Modricia. Obecnie wartość rynkowa Holendra szacowana jest na 5 milionów euro, choć oczywiście cena transferowa może osiągnąć znacznie większe rozmiary.

Real nie spieszy się z decyzjami, ale dostrzega w Smicie idealnego organizatora gry, którego brak sygnalizował Xabi Alonso. Problemem jest jednak kontrakt zawodnika z AZ Alkmaar, który obowiązuje do 2028 roku. Ten fakt oznacza, że Królewscy są zmuszeni do negocjowania z holenderskim klubem, który zdaje sobie sprawę z potencjału zawodnika i raczej tak łatwo go nie odda.

Smit ponoć otwarcie marzy o grze na Santiago Bernabeu i wyraził zgodę na przenosiny. Serwis AS odnalazł zdjęcie piłkarza, na którym pozuje w koszulce Realu, co ma być bezapelacyjnym dowodem. Źródła wskazują, że młody Holender mógłby wywierać presję na transfer do Hiszpanii, choć na razie nie ma konkretnej oferty.