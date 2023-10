Arsenal w letnim okienku transferowym planuje sprowadzić nowego napastnika. Na celowniku "Kanonierów" znajduje się Victor Osimhen. Co ciekawe, Napoli obecnie obserwuje Gabriela Jesusa, dlatego na tej linii może dojść do wymiany - przekazuje "Daily Express" oraz "calciomercato.com".

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Victor Osimhen

Arsenal jest poważnie zainteresowany Victorem Osimhenem

Natomiast na celowniku Napoli znajduje się Gabriel Jesus

Na linii tych dwóch klubów może w styczniu dojść do wymiany

Arsenal wymieni się z Napoli napastnikami?

Dziennikarze “Daily Express” oraz “calciomercato.com” informują, że już w styczniu może dojść do wielkiej wymiany Arsenalu z Napoli. Szeregi “Kanonierów” miałby wzmocnić Victor Osimhen, natomiast Gabriel Jesus powędrowałby do drużyny mistrzów Włoch.

Arsenal poważnie rozgląda się za nowym napastnikiem, a Victor Osimhen jest numerem jeden na ich liście. Mikel Arteta potrzebuje w swoim zespołem typowej “dziewiątki”, która będzie gwarancją goli. Nigeryjczyk jest obecnie w lekkim dołku, ale piłkarskich umiejętności nie wolno mu odmówić.

Napoli ma świadomość, że Osimhen lada moment może odejść z zespołu, dlatego już włodarze klubu poszukują jego następcy. Jednym z kandydatów jest właśnie Gabriel Jesus. Brazylijczyk po świetnym wejściu do Arsenalu, popadł w marazm i nie prezentuje formy, jakiej wymaga od niego Mikel Arteta. Jeśli miałoby dojść do wymiany na linii tych dwóch klubów, to “Azzurri” będą oczekiwali wysokiej dopłaty od angielskiej drużyny.

