Wojciech Szczęsny przedłuży wkrótce kontrakt z Barceloną. Tomasz Włodarczyk w serwisie Meczyki.pl potwierdził, że polski bramkarz zostanie na Camp Nou do 2027 roku.

Barcelona zatrzyma Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony w trakcie sezonu 2024/25 po tym, jak poważnej kontuzji kolana doznał Marc-Andre ter Stegen. 35-letni golkiper na początku tego roku wywalczył między słupkami i wygrał rywalizację z Inakim Peną. Latem Duma Katalonii ma sprowadzić Joana Garcię, który występuje w Espanyolu.

W kolejnej kampanii to Hiszpan ma zostać nowym numerem jeden w zespole Hansiego Flicka. Na Camp Nou pojawiły się więc pytania o przyszłość Marc-Andre ter Stegena, choć sam nie zamierza opuszczać klubu. Jednak naciski władz związane z ograniczeniami finansowymi mogą zmusić Niemca do zmiany stanowiska.

W tle całej układanki pojawia się także nazwisko Wojciecha Szczęsnego. Według Tomasza Włodarczyka, polski bramkarz przedłuży umowę do 2027 roku. To potwierdza informacje, jakie wcześniej ujawnił Piotr Koźmiński w serwisie Goal.pl. prawnicy dopinają ostatnie szczegóły. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w najbliższych dniach. Szczęsny w barwach katalońskiego giganta dotąd rozegrał 30 meczów i zachował 14 czystych kont we wszystkich rozgrywkach.