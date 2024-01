fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior może jeszcze tej zimy opuścić szeregi Arsenalu

Reprezentant Polski jest tylko rezerwowym i pragnie regularnej gry

Na liście życzeń w dalszym ciągu Kiwiora ma Milan

Kiwior wciąż może wrócić do Serie A

Jakub Kiwior nie ma najlepszej prasy w Arsenalu. Mikel Arteta traktuje Polaka głównie jako rezerwowego, w dodatku najczęściej wystawia go na lewej stronie defensywy, która nie jest dla niego nominalną pozycją. Wydaje się, że brakuje tam Kiwiorowi takich atutów, jak szybkość i zwrotność, przez co daje się mijać rywalom i popełnia błędy, które na najwyższym poziomie nie przystoją.

Media nie wykluczają, że Arsenal jeszcze tej zimy pożegna Kiwiora, który chciałby znów zaznać regularnych występów na środku obrony. W grę wchodzi powrót do Serie A, o czym mówi się od blisko miesiąca. Choć zainteresowanie reprezentantem Polski jest spore, do tej pory brakowało jakichkolwiek konkretów.

We Włoszech dalej traktują go jako potencjalne wzmocnienie Milanu, który pilnie szuka defensora. Na szczycie listy życzeń znajduje się Trevoh Chalobah z Chelsea, choć Kiwior również jest opcją. Arsenal nie godzi się na wypożyczenie z opcją wykupu. Preferuje tymczasową przeprowadzkę Polaka do końca sezonu lub transfer definitywny.

Difensore #Milan: occhio sempre a #Chalobah, come già anticipato una settimana fa. È un’opzione, senza escludere #Kiwior o altri inserimenti. #Lenglet sta bene all’#AstonVilla, gioca, guadagna tanto e il #Barcellona non ha voglia di rompere il prestito — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 22, 2024

