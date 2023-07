PressFocus Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Szymon Włodarczyk mógł przebierać w ofertach

Ostatecznie 20-latka zakontraktował austriacki Sturm Graz

Górnik Zabrze otrzyma za byłego podopiecznego trzy miliony euro

Włodarczyk nowym nabytkiem Sturmu Graz

Już jakiś czas temu stało się jasne, że tego lata Szymon Włodarczyk opuści PKO BP Ekstraklasę. 20-latek mógł przebierać w ofertach. Górnik Zabrze otrzymywał zapytania z Niemiec, Włoch, Belgii czy nawet Stanów Zjednoczonych. ostatecznie, jednak, napastnik przeniesie się do ligi austriackiej, a konkretnie – do Sturmu Graz.

Sytuacja była klarowna. Wicemistrz Austrii zapewnił najlepsze warunki Górnikowi. Zabrzanie otrzymają trzy miliony euro kwoty podstawowej, a do tego dodatkowe fundusze z łatwych do osiągnięcia bonusów. To oznacza, że Włodarczyk został drugim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii polskiego klubu. Więcej zarobił tylko na Szymonie Żurkowskim (4,5 miliona euro).

Napastnik podpisał kontrakt do 2027 roku i ma pomóc drużynie awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Włodarczyk w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań w Ekstraklasie. Zanotował w nich dziewięć bramek i asystę.

Zobacz też: Szymański kuszony przez nowy klub. Miałby zastąpić świeży nabytek Realu Madryt.