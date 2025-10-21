Właściciel Motoru zaskoczył. „Mogę kupić piłkarza za 50 mln euro”

Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru Lublin w rozmowie z TVP Sport zdradził, że stać go na to, aby kupić piłkarza za 10, a nawet 50 mln euro. Dodatkowo wylicza, ile zainwestował w klub.

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Jakubas

Stać mnie na zawodnika za 10, nawet 50 mln euro – mówi Jakubas

Motor Lublin rozgrywa właśnie drugi sezon po awansie na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Pierwszą kampanię w roli beniaminka zakończyli na wysokim 7. miejscu. Mimo to przed rozpoczęciem rozgrywek nie poczynili znaczących wzmocnień. Głównie sprowadzali zawodników na zasadzie wolnych transferów, a gotówkowo wydali mniej niż milion euro. Kibice mieli o to zastrzeżenia do właściciela klubu.

Zbigniew Jakubas w programie „Futbol Totalny” w TVP Sport opowiedział o kwestiach finansowych. Zdradził, że stać go na to, aby ściągnąć piłkarza za 10, a nawet 50 milionów euro. Problem pojawia się w kwestii pokrycia bieżącego budżetu, ponieważ tacy gracze od razu chcieliby zarabiać ok. trzech/czterech mln euro rocznie. Dodatkowo dodał, że odkąd jest właścicielem, włożył w klub 70 milionów.

– Zobaczycie w ciągu najbliższych trzech lat, ile będzie dramatów w ekstraklasie. Państwo dziennikarze pokazujecie, 8, 10, 12 milionów – jak niektórzy wistują ponad to, co są w stanie sięgnąć. Ja jestem w stanie ściągnąć dzisiaj zawodnika za 10 milionów euro, nawet za 50. Umówmy się, stać mnie na to – powiedział Zbigniew Jakubas w programie „Futbol Totalny” na kanale TVP Sport.

– Taki zawodnik przyjdzie i powie: „Okej, panie Jakubas, trzy miliony euro rocznego zarobku niewyjęte, cztery może, trzysta tysięcy miesięcznie”. Kto pokryje ten budżet na bieżąco? Jeżeli ja obserwuję dzisiaj – nie będę po nazwisku mówił – niektórych, którzy licytują… Ja jestem już piąty rok. Włożyłem w Motor 70 milionów, ostatnio dołożyłem 1,5 do pensji, autokar to 2,5, jeszcze akademia – dodał.